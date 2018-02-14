"Брак за сутки" заключили более 25 тысяч пар

С момента запуска услуги "Брак за сутки" ей воспользовались более 25 тысяч пар. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в видеоблоге на своей странице в Facebook.

"29 июля прошлого года Министерство юстиции запустило сервис "Брак в сутки", который стал популярным и очень востребованным среди украинцев. Более 25 000 украинских семей было создано по новой процедуре без бюрократии, очередей и советизации, которая существовала до этого", - отметил Петренко.

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Напомним, в июле 2016 года Кабинет министров одобрил внедрение пилотного проекта в некоторых населенных пунктах по регистрации брака в течение 24 часов. Согласно обычной процедуре, между подачей заявления и регистрацией брака должно пройти не менее 30 дней.