Воздухофлотский проспект в Киеве в честь Немцова пока не переименуют

Киевский городской совет не рассматривал вопрос о переименовании Воздухофлотского проспекта в проспект имени Бориса Немцова.

Об этом говорится в ответе Киевгорадминистрации на запрос Громадского.

"На сегодня в исполнительный орган Киевского городского совета соответствующие документы о переименовании не поступали. Предложения о переименовании не рассматривались", — сообщили в КГГА, отметив, что 8 декабря 2017 года комиссия по переименованию решила назвать в честь Бориса Немцова сквер на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта. Этот вопрос вынесен на общественное обсуждение, оно продлится до 18 марта 2018 года.

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Издание отмечает, что мэр Киева Виталий Кличко анонсировал рассмотрение вопроса о переименовании Воздухофлотского проспекта в честь политика Бориса Немцова в октябре 2015 года.

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