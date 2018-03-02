Рева назвал условия выплаты долга пенсионерам из ОРДЛО

На данный момент есть всего два варианта

Министр социальной политики Андрей Рева назвал условия выплаты долга пенсионерам с оккупированных территорий.

Задолженность по выплате пенсий жителям ОРДЛО будет погашена тогда, когда эти районы вернутся под контроль государства, или когда сами граждане переедут.

Об этом министр социальной политики Андрей Рева сказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

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"Когда эти территории перейдут под контроль Украины, как это произошло в двух селах - Травневое и Гладосово. Людям выплачена вся задолженность, которая была перед ними по пенсиям. Это практика, которую правительство продолжит", - сказа министр.

Рева отметил, что как только люди переезжают с оккупированных территорий на подконтрольные или когда территорию возвращают Украине, то им выплачивается пенсия в полном объеме.

Напомним, два села в конце ноября прошлого года вернулись под контроль украинской власти. Там восстановили систему пенсионного и социального обеспечения, люди получили выплаты в полном объеме. В Гладосово пенсию получают 15 человек, в Травневом - 45.