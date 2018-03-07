На прошлой неделе грипп забрал жизни трех человек, - Минздрав

В Украине с 26 февраля по 4 марта от гриппа умерли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

"На отчетной неделе зарегистрировано 3 летальных исхода от гриппа и ОРВИ: в Запорожской (мужчина 47 лет), Кировоградской (женщина 45 лет) и Харьковской (мальчик 6 лет) областях", - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемического сезона умерли пять челок: трое взрослых и двое детей.

Всего, по данным Центра общественного здоровья, гриппом и ОРВИ заболело 281 449 человек, из них 65,1% - дети. Прививки против гриппа сделали 182 517 человек.

В целом по стране эпидемический порог превышен на 27,4%. Эпидемия гриппа имеет место в шести областях: Житомирской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой и Черкасской.