Варшава замалчивает преступления Армии Краевой, - украинцы Польши

Польская власть, государственные институты и политики Польши замалчивают преступления польских вооруженных формирований против украинцев в 1944-1945 годах, а Институт национальной памяти Польши недостаточно информирует об этих преступлениях.

Об этом говорится в заявлении главной управы Объединения украинцев в Польше, в котором, в частности, содержится призыв к представителям польской власти принять участие в чествовании памяти граждан Польши украинской национальности в 74-ю годовщину военных преступлений против украинцев, который состоится на кладбище села Сагрынь в Польше 10 марта, передает УНИАН.

"Главная управа ОУП в Польше с удивлением воспринимает факт, что среди польских политиков и институтов, которые отвечают за исследования военных преступлений, и в дальнейшем царит молчание относительно этих событий, которые касаются польских граждан украинской национальности. В публичном пространстве многократно звучат слова оправдания военных преступлений, например, определение "превентивные акции в ответ" относительно действий против украинского гражданского населения", - говорится в заявлении.

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В этом контексте действия Института национальной памяти Польши в ОУП называют "недостаточными и неэффективными".

Отмечается, что свидетельством этого является неоднократное прекращение следствия по делу преступления в селе Сагрынь, игнорирование инициативы, которая предлагалась во время совместного заседания совместной комиссии правительства Польши и национальных и этнических меньшинств, относительно проведения эксгумаций и погребения жертв в этом селе, которые по сей день лежат в земле вне кладбищ.

Отрицательным в ОУП также называют факт, что до сих пор не был официально открыт мемориал погибшим украинцам на кладбище в Сагрыне, что планировалось сделать еще в 2009 году при участии президентов Украины и Польши Виктора Ющенко и Леха Качиньского.

В годовщину трагических событий ОУП призвало польские власти к диалогу с украинским меньшинством в Польше относительно чествования жертв военных преступлений и коммунистических репрессий в течение 1944-1947 годов. Украинцы Польши призвали также польское общество проявить солидарность с украинским меньшинством и осудить тенденциозные публикации и действия, которые имеют целью оправдать массовые преступления против украинского гражданского населения, а также случаи профанации и противодействия восстановлению могил и украинских мест памяти на территории Польши.

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Напомним, в марте исполняется 74-я годовщина акций польских Армии Крайовой и так называемых батальонов Хлопских против украинских населенных пунктов в Грубешовском и Томашовском уездах Польши. В частности, с 9 по 11 марта 1944 года поляки уничтожили 11 населенных пунктов, где проживали украинцы, в результате чего погибло не менее 1228 человек. Впоследствии, с 19 по 22 марта, было уничтожено еще 21 украинское село. Больше всего людей тогда погибло в селе Сагрынь и его окрестностях 10 марта 1944 года - 606 человек (227 женщин и 151 ребенок), а также в селе Бересть 21 марта 1944 года - не менее 239 человек (104 женщины и 50 детей). В целом в марте и апреле 1944 года в восточной части Люблинского воеводства тогда погибло не менее 2220 украинцев, в частности 850 женщин и 422 ребенка.