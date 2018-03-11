Массовая драка моряков с гражданскими произошла в Херсонской области

Инцидент был спровоцирован тем, что несколько человек избили военнослужащего

У поселка Новая Збурьевка в Херсонской области, где одно из подразделений Военно-Морских сил (ВМС) Украины охраняет военный объект, произошла массовая драка между гражданскими и военнослужащими.

Инцидент был спровоцирован тем, что несколько гражданских лиц избили военнослужащего, сообщает в Facebook пресс-служба ВМС ВС Украины.

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"Несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего находясь в состоянии алкогольного опьянения гражданские лица, приехали на автомобиле марки "BMW" к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебных инструкциям они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

В ВМС подчеркивают, что все военнослужащие были трезвыми. Телесные повреждения зафиксированы как у них, так и у гражданских лиц.

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