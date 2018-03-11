Объявлен конкурс на название железнодорожного экспресса в Борисполь

ПАО "Укрзализныця" выступило с призывом поучаствовать в конкурсе на лучшее название экспресса, который планируют запустить между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь".

Об этом сообщает ЦТС.

В компании говорят, что самые лучшие идеи будут поданы на рассмотрение правления ПАО и предложены для обсуждения общественности.

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Варианты названий предлагают присылать на электронную почту іnfopress@uz.gov.ua.

Напомним, что работы по запуску железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом должны быть завершены до 1 декабря текущего года. Анонсируемая стоимость билета - 80-120 грн. Добраться до аэропорта с Центрального ж/д вокзала или в обратном направлении можно будет за 35 минут. На реализацию проекта Укрзализныця потратит 800 млн грн собственных средств. Подвижной состав, который планируется использовать - это 13 поездов Pesa.