Около двух сотен людей расположились у здания правительства с различными плакатами

В центре Киева проходит акция "Конопляный марш" ("Марш свободы"), сообщает "Интерфакс-Украина".



Около двух сотен людей расположились у здания правительства с различными плакатами: "Медицинский каннабис - наше право", "Начать научные исследования" и плакаты с изображением листьев конопли.





Участники акции призывают правительство начать научные исследования каннабиноидов как анальгетиков и других лекарственных средств; урегулировать доступ украинских пациентов к лечению медицинским каннабисом и препаратами на его основе.

Общественный порядок на мероприятии обеспечивают десятки правоохранителей, в том числе полиция коммуникации. Обстановка спокойная.

Ранее в Донецкой области во время спецоперации "Мак" правоохранители уничтожили 3,5 млн наркосодержащих растений.