Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты

В Ощадбанке, который в последнее время для клиентов с достатком выше среднего развивает направление персонального банкинга, говорят о появлении новой группы премиальных клиентов. По словам руководителя премиум-банкинга этого финучреждения Даниила Меркулова, в неё вошли главным образом программисты с доходами около $1,5–3 тыс. в месяц. Такие клиенты в большей мере заинтересованы в удобных сервисах для расчётов, чем в накоплении сбережений на депозитах или получении кредитов. Благодаря привилегиям персонального банкинга они могут закрепить за собой личного банкира, обслуживаться без очередей в премиальных отделениях, пользоваться консьерж-сервисом, отдыхать в залах представительского класса в аэропортах и т. п.

На фоне отраслей, изрядно потрёпанных кризисом, доходы IT-специалистов впечатляют. По данным исследования Ассоциации "ІТ Украины", за 2017 год средний уровень заработной платы в отрасли составлял $1,8 тыс. (около 47,3 тыс. грн), тогда как средняя зарплата по стране в марте 2018-го равнялась 8,4 тыс. грн. Конечно, официальная статистика не учитывает ни распространённые во многих сферах зарплаты в конвертах, ни реальные доходы айтишников, которые работают как физлица-предприниматели на упрощённой системе налогообложения, а не как наёмные сотрудники. Тем не менее контраст разительный даже с учётом теневого фактора.

Доходы большинства айтишников, за исключением разве что стажёров и работников без опыта, вполне соответствуют уровню среднего класса по украинским меркам, если относить к нему людей, которым хватает не только на одежду, еду, оплату коммуналки, но и на развлечения, поездки за границу и накопления на большие покупки. Среди наёмных работников на аналогичный уровень жизни могут рассчитывать лишь топ-менеджеры компаний среднего размера.

Племя молодое

По данным "ІТ Украины", в отечественной индустрии информационных технологий работают около 125 тыс. разработчиков, без учёта менеджмента, служб поддержки и представителей других нетехнических специальностей, которые обслуживают отрасль. В основном ІТ-специалисты концентрируются в городах-миллионниках. Харьков и Львов по показателю количества разработчиков наступают на пятки столице, а Днепр и Одесса замыкают пятёрку лидеров.

В частности, во Львове расположены офисы 250 компаний, где трудоустроены 20 тыс. специалистов. "Пропорционально общей численности населения города доля разработчиков во Львове даже выше, чем в Киеве, — отмечает Степан Веселовский, директор Львовского ІТ-кластера, почётный амбасадор Львова. — Но IT-отрасль развивается и растёт по всей стране — в Виннице, Чернигове, Тернополе, Ивано-Франковске, Ужгороде, Мариуполе и Николаеве также есть центры IT-разработки и квалифицированные кадры".

ІТ в Украине — дело молодых. Согласно исследованию специализированного ресурса DOU.ua, украинский IT-специалист — это разработчик 21–30 лет с высшим профильным образованием, хорошим знанием английского, который работает в офисе в среднем по 40–60 часов в неделю.

По словам Юрия Антонюка, главы EPAM Ukraine, в Украине эта компания сотрудничает с 5,5 тыс. специалистов, большая часть которых молодые люди до 30 лет с высшим образованием, не семейные. Из них 28% — женщины, тогда как глобально в ІТ-отрасли доля женщин не превышает 15%. Самое распространённое хобби разработчиков из EPAM Ukraine — путешествия и активный отдых.

В отдельных фирмах ситуация может отличаться от среднерыночной. Так, по словам Ольги Дюжевой, руководителя направления HR&Recruitment в Intellias, средний возраст специалиста в её компании колеблется в диапазоне 26–35 лет, что обусловлено уровнем требований к опыту кандидатов. Более того, руководящие позиции в IT-фирмах нередко занимают специалисты 40–50 лет, которые стояли у истоков украинских IT.

Куда деньги девать

Узнать о том, на что программисты тратят свои деньги, помогает подробное исследование индустрии информационных технологий Львова — IT Research 2.0, которое львовский ІТ-кластер провёл совместно с социальным агентством "Фама". Среднемесячный доход львовских айтишников не особо отличается от показателей отрасли по стране и составляет $1,7 тыс. По всей видимости, их образ жизни и привычки типичны для IT-сообщества из других городов-милионников.

Судя по данным исследования, молодые ІТ-специалисты стремятся к автономности. Только пятая часть из них делит кров со своими родственниками. Большинство же предпочитает жить отдельно — 46% в арендованном жилье, 31% — в собственном. В частности, на аренду жилья львовские айтишники в 2016 году потратили $18 млн. Это свидетельствует о том, что молодые специалисты либо не хотят привязываться к собственности, либо продолжают откладывать деньги на свою квартиру или ожидают введения в эксплуатацию проинвестированного жилья.

В течение ближайших пяти лет количество разработчиков в Украине вырастет вдвое — до 245 тыс. человек

Покупать квартиры айтишники предпочитают на первичном рынке. В частности, львовские представители отрасли в 2016 году выкупили жильё в местных новостройках на $40,4 млн (15% общего объёма жилья). Затраты на покупку вторички меньше в разы — $6,1 млн. Машины тоже предпочитают новые: в 2016 году на первичном рынке работники ІТ-сферы купили авто на $13 млн (459 машин, или 16% от всех реализованных авто). На подержанные машины потратили примерно вдвое меньше — $6,2 млн. В целом хотя бы одним авто владеют почти 40% специалистов, занятых в отрасли.

Львиная доля средств (более 90%), которые львовские разработчики тратят на крупные покупки, — собственные накопления. Банковские кредиты с этой целью привлекают довольно редко. Можно было бы подумать, что дело тут скорее в отсутствии предложения долгосрочных кредитов по выгодной ставке, а не в недоверии к банкам. Однако то, что свои сбережения 51% айтишников предпочитают держать дома и только 36,3% доверяют банкам, говорит о том, что финучреждениям ещё предстоит побороться за лояльность перспективной группы клиентов. Банкам есть ради чего стараться. По данным исследования IT Research 2.0, копить деньги на будущее предпочитают 76% разработчиков. Причём 19% из них откладывают до половины месячного дохода.

Чтобы поддерживать себя в форме, большинство разработчиков стараются заниматься спортом. По данным IT Research 2.0, спортивные залы посещают 54% львовских IT-специалистов. Доля ведущих активный образ жизни может быть ещё больше за счёт тех, кто регулярно бегает, добирается на работу на велосипеде, начинает утро с практики йоги или тренируется в спортивном уголке, организованном у себя дома. Отпуск они также стараются проводить активно: летом — дайвинг, зимой — горные лыжи и т. п. Такую активность айтишники считают жизненно необходимой и воспринимают как отдых, ведь постоянное умственное напряжение выматывает похлеще, чем физический труд.

В целом на отпуска за границей львовские IT-специалисты в 2016 году потратили почти $30 млн. Эта сумма заметно превышает затраты на покупку авто, что свидетельствует о том, что представители креативной индустрии более склонны платить за впечатления, чем за материальные ценности, подчёркивающие статус. К горю модных бутиков, в одежде они также непритязательны — отдают предпочтение джинсам и футболкам, а не дорогим костюмам.

Питательная среда

Как показывает практика, высокая концентрация IT-компаний благотворно сказывается на развитии регионов. Согласно отчёту ассоциации BSA и исследовательского центра The Economist Intelligence Unit, в США 2,5 млн занятых в ІТ-индустрии людей дополнительно создали 7,3 млн рабочих мест в смежных отраслях. "Один разработчик программного обеспечения создаёт почти 3 дополнительных рабочих места, — комментирует Александр Кубраков, исполнительный директор Ассоциации "ІТ Украины". — Прямо транслировать подобный тезис на Украину не получится, однако тенденция отлично демонстрирует влияние отрасли на другие сферы экономики на макро- или микроуровне".

Впрочем, во Львовском IT-кластере также подсчитали, что каждый айтишник дополнительно создаёт 3,4 рабочих места, а местная IT-индустрия в целом генерирует почти 14% вакансий в городе. В других украинских городах-миллионниках, по всей видимости, похожая ситуация. Об этом свидетельствует, например, то, что, по данным компании Colliers International, около 41% спроса на коммерческую недвижимость в Киеве сформировали именно IT-компании.

"IT-компании и специалисты — мощный катализатор развития сервисного бизнеса, обеспечивающего рабочую, бытовую и досуговую среду. А по уровню дохода программистов можно смело отнести к среднему классу, который является опорой в развитых экономиках европейских стран", — заключает Юрий Антонюк.

Дальше — больше

В 2017 году, по оценкам НБУ, рост экспортной выручки IT-отрасли Украины составил 25%. Как отмечает Юрий Антонюк, увеличение спроса требует дополнительных ресурсов, поэтому рост числа сотрудников в разных IT-ком­паниях составляет 10–20% от года к году.

В результате таких темпов и возрастающей технической сложности проектов, за которые берутся украинские разработчики, компании сталкиваются с дефицитом квалифицированных IT-специалистов. Как отмечает Ольга Дюжева из Intellias, IT-компа­нии в основном испытывают дефицит специалистов уровня Senior и выше и поэтому стараются вкладывать в обучение и развитие своих сотрудников. То есть готовят ценных спецов в собственных университетах.

В ближайшие годы дефицит будет расти. "Потребуются как исполнители простой работы по схеме аутсорсинга, так и специалисты, которые будут развивать сервисную составляющую отрасли, ориентированную на разработку решений под ключ, — рассказывает Зиновий Верес, директор образовательного направления Львовского IT-кластера, Solutions-архитектор в компании SoftServe. — Это проектировщики и разработчики умных устройств интернета вещей (Internet of Things), специалисты по обработке данных (Data Science), по искусственному интеллекту (Machine Learning, Artificial Intelligence). Также стирание грани между физическим и киберфизическим пространством потребует всё большего привлечения специалистов по защите (Cybersecurity)".

Львовские представители отрасли в 2016 году выкупили жильё в местных новостройках на $40,4 млн

Зиновий Верес считает, что основным источником пополнения IT-отрасли сотрудниками останутся выпускники университетов, но можно ожидать и начала миграции специалистов из других стран, например, Индии и Китая. На первый взгляд, потребности отрасли с лихвой должны покрыть украинские вузы. "Ежегодно они выпускают около 16 тыс. специалистов технических профессий, и по этому показателю мы занимаем лидирующие позиции в Восточной Европе, — говорит Александр Кубраков. — Но учитывая, что не все выпускники идут работать непосредственно в ІТ, такой прирост полностью не удовлетворяет потребности рынка". Тем не менее он прогнозирует: несмотря на дефицит, в течение ближайших пяти лет количество разработчиков в Украине вырастет вдвое — до 245 тыс. человек.

В качестве одного из рисков для развития ІТ-отрасли часто называют утечку мозгов. Однако проблема оттока украинских айтишников за рубеж, по оценкам опрошенных экспертов, стоит уже не так остро, как пару лет назад. "Выезжая за границу, айтишники в основном практикуют временную миграцию lifestyle, во время которой совмещают работу, отдых, обучение. Тренд таков, что большинство lifestyle-мигрантов возвращаются в Украину", — отмечает Степан Веселовский. По мнению Ольги Афанасьевой, исполнительного директора Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA), волна эмиграции среди программистов немного спала и даже появилась новая проблема с подбором специалистов для релокации за рубеж. "Довольно часто работодатели предлагают сотруднику переехать, скажем, в Сан-Франциско или Европу, где открываются офисы продаж компании, но тот отказывается из-за того, что разница в зарплате не покрывает возросшие расходы за границей. Например, совсем недавно одна компания долго не могла найти сотрудников, которые бы согласились переехать во вновь открывшийся офис в Испании", — говорит Афанасьева.

Билет в средний класс

На первый взгляд, потенциал растущего рынка открывает перед украинцами прямой путь в IT-индустрию и вместе с этим в средний класс. Сейчас многие рвутся в сферу технологий, порой переоценивая свои силы и способности. "Я видела много неуспешных попыток входа в профессию, — говорит Ольга Дюжева. — Обычно это происходит тогда, когда человек решает стать айтишником, не разобравшись в рынке, не проанализировав свои активы и ресурсы в полной мере. Например, он окончил курсы, а работу так и не нашёл, потому что не знает английского или ещё чего-то". Поэтому тем, кто не имеет образования, не владеет английским и кому напряжённо учиться давно не приходилось, Дюжева советует ещё раз подумать и оценить свои силы — ведь только на доведение английского до уровня, с которым можно прийти на собеседование в компанию, понадобится год упорной работы.

Изобилие доступной информации и онлайн-курсов для программистов не является волшебной палочкой. "Каждый год мы запускаем школу программирования EVO Summer Python Lab, для начинающих веб-разработчиков составили памятку с полезной информацией, собрали перечень ресурсов, книг, курсов, которые важно изучить на первом этапе, — рассказывает Елизавета Прохорова, IT Recruiter компании EVO. — Но даже эту, уже готовую базу для старта, осилил далеко не каждый интерн, а без неё никуда".

Андрей Костенко, юридический инженер из компании Axon Partners, не рекомендует стремиться в IT тем людям, которые попросту хотят заработать больше денег. "Эту профессию нужно полюбить за то, что она даёт личности, а не за уровень оплаты, — рассуждает он. — Иначе в ней, скажем, бывшего юриста постигнет такое же разочарование, как и в праве, из которого он ушёл". Хотя юристам, которых на украинском рынке труда в избытке, путь в IT отнюдь не закрыт. Андрей Костенко в качестве наиболее реалистичного варианта называет совместную работу юриста и айтишника над общим legaltech-проектом, где право соединяется с технологиями. Аналогичные возможности для специалистов из других сфер также открываются в прочих смежных с IT областях: fintech в финансах, medtech в медицине, agrotech в сельском хозяйстве и т. п.

Сегодняшним выпускникам школ, которые задумываются о карьере в IT, опрошенные Фокусом эксперты рекомендуют не пренебрегать высшим техническим образованием, несмотря на то, что в последнее время рост привлекательности отрасли с финансовой стороны породил большое количество курсов, обещающих быстрый вход в профессию. "Статистика последних лет показывает, что только треть выпускников таких курсов устраиваются в компании, а остальные теряют деньги, — говорит Зиновий Верес. — Ещё один аргумент в пользу качественного высшего образования заключается в том, что большинство простой и дешёвой работы в IT забирают индийские и китайские исполнители, в то время как украинским IT-компаниям удержаться на рынке позволит только развитие конечных продуктов, основанное на качественном образовании".

По мнению Ольги Дюжевой, для программиста важно иметь высшее образование хотя бы для того, чтобы выучить несколько разделов высшей математики, — потом её можно и забыть, но нужные нейронные связи в мозгу уже будут сформированы. Впрочем, как отмечает Дюжева, у большинства соискателей высшее образование всё же есть, пусть иногда и незаконченное.