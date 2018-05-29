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Главная » Общество » В Украине прогнозируют увеличение количества заболевших корью
Корь в Украине

В Украине прогнозируют увеличение количества заболевших корью

В Украине прогнозируют увеличение количества заболевших корью
Фото: Podrobnosti

К весне 2019 года, если не будут приняты необходимые меры, заболеваемость снизить не удастся

29.05.18 96
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В Украине прогнозируется рост заболеваемости корью.

Об этом во вторник, 29 мая, пишет РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Владимира Курпита.

По его прогнозам, к весне 2019 года, если не будут приняты необходимые меры, заболеваемость снизить не удастся.

"По опыту предыдущих лет мы знаем, что вспышка длится примерно два года. Принимая во внимание, что нынешняя вспышка началась весной 2017 года, можно предположить, что к весне 2019 года уровень заболеваемости не снизится, если не будут предприняты дополнительные меры", - рассказал Курпита.

Курпита считает, что на данный момент стоит ожидать вторую, более сильную волну заболеваемости корью.

"У нас была надежда, что вспышка пойдет на убыль, но сейчас мы видим, что идет вторая, более сильная волна заболеваемости корью. В прошлом году мы провели дополнительную волну вакцинации от кори детей до девяти лет. Нам удалось повысить уровень вакцинации среди них до 83%", - сказал Курпита.

Он также добавил, что сейчас начали болеть старшие дети 14-17 лет, студенты, а также взрослые.

Напомним, с начала 2018 года от осложнений, вызванных болезнью, умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

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