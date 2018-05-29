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Главная » Общество » В 2017 году не зафиксировано ни одной смерти от вакцины, - Минздрав

В 2017 году не зафиксировано ни одной смерти от вакцины, - Минздрав

В 2017 году не зафиксировано ни одной смерти от вакцины, - Минздрав
Фото: Все прививки

18 смертей совпали во времени с проведением вакцинации, но не связаны с ней

29.05.18 34
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В 2017 году в Украине было зафиксировано 18 смертей, которые совпали по времени с проведением вакцинации. Однако ни одна из этих смертей не была связана с вакцинацией. Об этом говорится в комментарии Министерства здравоохранения относительно неправильной трактовкой слов Центра общественного здоровья Минздрава Владимира Курпита.

В ведомстве подчеркнули, что "смерть после не значит смерть в результате".

"Ни одной смерти от вакцинации не зафиксировано. Однако уже 9 человек в Украине умерло от осложнений кори. Вакцины - спасают, убивают – инфекции", - говорится в сообщении.

При этом его в течение 2017 было проведено 1 361 776 прививок. 18 смертей были вызваны следующими причинами: врожденные пороки развития (например, коарктация аорты), которые привели к возникновению сердечной и сердечно-легочной недостаточности, менингококцемия, гидроцефалия, пневмония, синдром внезапной смерти, врожденный иммунодефицит и асфиксия (удушение).

В Минздраве добавили, что в последние годы Украина показывает положительную динамику в снижении случаев детской смертности.

"Смертность детей в возрасте до 5 лет снизилась с 5491 случая в 2010 году до 3610 случаев в 2016 году. В тот же 2016 уровень детской смертности детей до 1 года составлял 2955 случаев. Это около 8 смертей в день, и иногда случается так, что смерть ребенка совпадает с вакцинацией во времени. Все случаи детских смертей были расследованы, причина смерти установлена", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация – это вопрос национальной безопасности государства.

"Вакцинация - единственный способ, который помогает обезопасить ребенка от инфекционных болезней, приводящих к тяжелым осложнениям или смерти. Вакцины в Украине - безопасные, преквалифицированные Всемирной организацией здравоохранения и имеют многолетний положительный опыт применения", - резюмировали в министерстве.

Ранее гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита сообщил, что в прошлом году в Украине были зафиксированы 17 смертей детей после иммунизации.

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