В рейтинге паспортов Украина за год поднялась больше всех стран

Украинцы могут посещать без виз 128 стран. Таким образом, за прошедший год рейтинг украинского паспорта скакнул вверх сразу на 20 позиций.

Так называемый "индекс паспортов" обнародовала международная консалтинговая компания Henley&Partners.

В прошедшем году Украина показала наибольшую динамику и теперь находится на 38 месте в рейтинге.

"По сравнению с прошлым годом больше всего поднялась Украина (на 20 ступенек) и занимает 38 позицию в индексе. Это означает, что украинцы теперь могут без виз путешествовать в 128 стран мира", - говорится в документе.

Вместе с Украиной на 38 ступени расположилась Никарагуа.

Первое место в индексе занимает Япония - граждане этого государства могут без виз путешествовать в 189 стран. На втором месте Германия и Сингапур. Первую тройку замыкают Финляндия, Франция, Италия, Южная Корея, Испания и Швеция с безвизовым доступом в 187 стран мира.

Напомним, в рейтинге самых привлекательных гражданств Украина заняла 80-е место, поднявшись за год на 19 позиций благодаря введению безвизового режима со странами Евросоюза.