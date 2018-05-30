В Кабмине рассказали, как будут повышать рождаемость в стране

С 1 января 2019 года в Украине введут выплаты компенсаций за наем няни в размере около 1500 гривен ежемесячно, пока ребенку не исполнится 3 года.



Семьи с новорожденными детьми также будут обеспечивать бэби-боксом с вещами для первых недель жизни младенца.



Об этом заявил на заседании правительства в среду, 30 мая, премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНИАН.



"Каждый ребенок получит от государства бэби-бокс, собранный с любовью, чтобы на первых этапах жизни у мамы было все, чтобы ухаживать за ребенком. Это традиция, которую мы вводим для поддержки рождаемости. Сотни тысяч семей получат такую дополнительную целевую поддержку", - сказал премьер.

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Кроме того, как сообщил Гройсман, с января 2019 года вводится понятие найма "муниципальной няни".



"Принимаем решение совместно с органами местного самоуправления, вводим понятие "муниципальная няня" - с 1 января. Когда нанимаете няню, государство будет компенсировать ежемесячно расходы в зарплате, чтобы ребенок был ухожен", - прокомментировал Гройсман.



Также, как добавил Гройсман, будут и другие инициативы.



Он отметил, что защита и поддержка детства должна стать главным приоритетом. "Единственный критерий достижения стандартов благополучия - увеличение рождаемости", - сказал премьер.



На заседании Кабмина присутствовали более 20 детей. Поскольку заседание было посвящено Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.



Ранее эксперты агентства Bloomberg подсчитали, что к 2050 году население Украины уменьшится на 36%.