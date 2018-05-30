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Главная » Общество » Новости партнеров Звезды мировой классической сцены соберутся в Одессе на ODESSA CLASSICS
<span class="label">Новости партнеров</span> Звезды мировой классической сцены соберутся в Одессе на ODESSA CLASSICS

Новости партнеров Звезды мировой классической сцены соберутся в Одессе на ODESSA CLASSICS

30.05.18 57
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ODESSA CLASSICS уже стал самым крупным фестивалем классической музыки в Украине. В 2018 году только основная программа продлится 10 дней (с 1 по 10 июня), но незадолго до официального начала мы проведем Детский фортепианный конкурс, начнутся лекции и мастер-классы, откроется выставка живописи. Одновременно с основной программой во второй раз сыграют большую программу авангардной музыки.

В рамках основной программы на ODESSA CLASSICS приедут самые востребованные и известные музыканты современной классической сцены. Впервые в Украине выступит  знаменитый Берлинский Камерный оркестр - он сыграет целых три концерта!   А кроме того - также в первый раз - будут хедлайнер мировой скрипичной музыки - Максим Венгеров, ведущий пианист Австрии Штефан Владар, известнейший бразильско-швейцарский виолончелист Антонио Менезес, швейцарский кларнетист-виртуоз Дмитрий Ашкенази. Скрипач Роби Лакатош уже бывал в Украине однажды,а в Одессу он приедет впервые. А вот имена скрипачей Даниэля Хоупа и Майкла Гуттмана, а также пианиста Себастиана Кнауэра - украинский зритель знает хорошо. Их концерты на прошлогоднем ODESSA CLASSICS прошли с переаншлагом.

Отдельной строкой - приезд  самого знаменитого в мире преподавателя по скрипке, представителя легендарной Одесской скрипичной школы Захара Брона. В рамках ODESSA CLASSICS Брон выступит на опен-эйр концерте, даст сольный концерт и мастер-класс для коллег - БЕСПЛАТНО.

Основная программа IV Международного фестиваля ODESSA CLASSICS

Одна из главных тем нынешнего фестиваля - новый взгляд на классику. В программе ODESSA CLASSICS - 3 современных концерта, вдохновленных вечной музыкой, но написанных ныне живущими композиторами или сымпровизированные нашими исполнителями. Это самый актуальный тренд на мировой классической сцене, и мы рады, что наш зритель с ним познакомится.

1 июня 2018.

Открытие фестиваля. Одесский оперный театр.

Максим Венгеров (скрипка, Израиль), Полина Осетинская (фортепиано)

Откроют фестиваль ODESSA CLASSICS - 2018 дуэт - скрипача Максима Венгерова и пианистки Полины Осетинской. Венгерова по праву можно назвать одним из самых известных скрипачей наших дней. 2-кратный обладатель GRAMMY, 5-кратный обладатель EDISON AWARD, BRIT Award, дважды он получал GRAMOPHONE Award, дважды - ECHO KLASSIK, награду World Economic Forum Award «за изменение мира к лучшему». Первый музыкант в истории, ставший Послом Мира UNICEF.

Дуэт Венгеров - Осетинская сложился не так давно, но критики разных стран мира высоко оценили совместную работу, а зрители по-настоящему полюбили ее.

В программе - Брамс, Равель, Сен-Санс.

2 июня 2018.

Одесский Оперный театр. Бурхан Очал (перкуссионист, Турция) и Алексей Ботвинов (фортепиано, Украина)

Алексей Ботвинов - народный артист Украины, один из лучших в мире исполнителей музыки Рахманинова. Бурхан Очал - один из самых известных в мире ориентальных перкуссионистов.

Алексей Ботвинов и Бурхан Очал “сочинили” новое звучание для мировой классики - на фортепиано и ударных. Их первых проект “Бах. Перезагрузка” (или “Гольдберг. Перезагрузка”) был создан в 2010 году. Сначала к идее играть знаменитые “Гольдберг-вариации” Баха критики отнеслись осторожно - слишком уж новаторской была сама мысль о “переосмыслении” вечной музыки. Но успех пришел мгновенно. 20 концертов в лучших залах Европы. Нынешний проект - “Перезагрузка - 2” - продолжение, которое артисты делают по просьбе публики.

В программе - культовые шедевры Баха, Бетховена,Мусоргского, Рахманинова, Прокофьева

3 июня 2018.

Одесская филармония. Роби Лакатош и ансамбль (Венгрия).

Роби Лакатоша называют “королем цыганской скрипки”. Вся семья Лакатош - музыканты, почти все - скрипачи, потомки великого Яноша Бихари. Из поколения в поколение (150 лет) они передают традиции ромской скрипичной музыки. Роби Лакатош - музыкант с академическим музыкальным образованием. Он играет классику и этнику, джаз и современные популярные мелодии. Все это он делает с невероятными легкостью и изяществом, которые и вывели артиста на лучшие мировые сцены. Издание “Daily Telegraph” назвало музыканта “самым быстрым скрипачом мира”

Программу “La Passion” (Монти, Пьяццолла, Лакатош, Косма)  гений скрипки исполнит в сопровождении ансамбля, где каждый участник- солист-виртуоз мирового уровня.

4 июня 2018

Одесская филармония. Штефан Владар, (Австрия, фортепиано).

Штефан Владар - ведущии пианист  Австрии. Он - один из самых востребованных артистов Европы, многолетний  руководитель и главный дирижер Венского камерного оркестра. Он выступает сольно, он играет с разными оркестрами мира, вместе с главным камерным оркестром Австрии он гастролирует на лучших классических сценах. В сезоне 2015/16 Венский Концертхаус отпраздновал 50-летие артиста серией из 13 (!) концертов. Владар играл как солист, дирижер, аккомпаниатор и камерный партнер. В дискографии Штефана Владара более 30 дисков.

Программа из шедевров Венской классики – Гайдна, Бетховена, Шуберта.

5 июня 2018

Одесская филармония. Дмитрий Ашкенази (Швейцария, кларнет), Алексей Ботвинов и SWISS CHAMBER QUARTET.

Кларнетист Дмитрий Ашкенази начал выступать на большой сцене с детства. До 11 лет Ашкенази играл на фортепиано, как и его отец - легендарный пианист Владимир Ашкенази. Но, выбрав кларнет, Дмитрий нашел собственный путь и мировое признание. Теперь он не только регулярно играет концерты, но и дает мастер-классы.

На ODESSA CLASSICS кларнетист-виртуоз выступит с ансамблем исполнителей на духовых инструментах – в жанре, очень редко звучащем на украинской сцене. В программе - шедевры  Моцарта, Стамица, Мийо, Пуленка.

6 июня 2018

Одесский оперный театр. Даниэль Хоуп (Великобритания, скрипка) и Берлинский Камерный оркестр.

Даниэль Хоуп - входит в ТОП-5 самых лучших скрипачей мира. Ученик легендарных Иегуди Менухина и Захара Брона. На его счету - несколько десятков альбомов с классической музыкой. 7-кратный обладатель ECHO KLASSIK AWARD, 4-кратный номинант GRAMMY, лауреат BRIT Award, обладатель Европейской премии культуры-2015.

На фестивале представит произведение, выигравшее премию ECHO KLASSIK-2017 за лучший проект года. “Vivaldi Recomposed” – новая сенсационная версия «Времен года» Вивальди, сочиненная британским композитором Максом Рихтером. Запись этого проекта на фирме “Deutsche Grammophon” стала мировым бестселлером продаж. Кроме того в программе - классические “Времена года” Вивальди. Их Хоуп играет уже около 30 лет, но после “Vivaldi Recomposed” скрипач переосмыслил собственное исполнение мирового хита классической музыки.

7 июня 2018

Одесская филармония. Себастиан Кнауэр (Германия, фортепиано), Берлинский Камерный Оркестр

Себастиан Кнауэр - ведущий немецкий пианист, один из самых известных в мире исполнителей музыки Баха, 4-кратный обладатель премии ECHO KLASSIK AWARD, в том числе за «проект, расширяющий границы классики-2017» - “UBER-BACH”. Именно “UBER-BACH” - современную аллюзию на музыку И.С. Баха от иранско-немецкого композитора Араша Сафаяна - Кнауэр привезет на ODESSA CLASSICS. 

Кроме новаторского произведения “на тему Баха”,  Себастиан Кнауэр исполнит классическую музыку самого И.С. Баха.

8 июня 2018

Потемкинская лестница.  Open air концерт с видеоинсталляциями и световым шоу.

Берлинский Камерный оркестр под управлением Майкла Гуттмана, пианист Алексей Ботвинов, скрипач Захар Брон, виолончелистка Цзин Чжао победитель Детского фортепианного конкурса им. Серафимы Могилевской (имя будет известно позднее).

Опен-эйры фестиваля ODESSA CLASSICS уже стали одной из летних “достопримечательностей” города. На концертах под открытым небом собираются тысячи зрителей. На сцене - артисты с мировым признанием. Майкл Гуттман - скрипач и дирижер из Бельгии уже хорошо знаком одесситам по прошлым фестивалям. Алексей Ботвинов - президент фестиваля, Народный артист Украины и один из лучших в мире исполнителей Рахманинова. Захар Брон - легендарный скрипач и педагог по скрипке, подаривший миру почти всех современных звезд скрипки.

В нынешнем году на большой сцене Опен-эйра ODESSA CLASSICS впервые выступит победитель нашего конкурса пианистов им. Серафимы Могилевской. Его имя станет известно 28 мая 2018.

В программе - музыка Моцарта, Баха, Вивальди, популярная классика и саунд-трэки к кинофильмам. Концерт БЕСПЛАТНЫЙ.

9 июня 2018. Одесская филармония. Посвящение Тарковскому «Ностальгия по Вечности».

Музыкальная часть — дуэт GAZZANA (Италия)

Слово — Дмитрий Черченко

Видеоинсталляции — Андрей А.Тарковский (Италия)

Авторский литературно-видео--музыкальный кинопроект памяти гениального Андрея Тарковского представит сын великого кинорежиссера Андрей А.Тарковский. «Ностальгия по Вечности» - это синтез музыки, кино, поэзии и воспоминаний о Тарковском.

Музыкальная часть - дуэт GAZZANA (сестры Рафаэлла и Наташа Гаццана, скрипка и фортепиано, Италия). На вечере прозвучит музыка Баха, Пярта, Мессиана, и Валентина Сильвестрова. Произведения живой легенды украинской классической музыки Сильвестрова дуэт GAZZANA записал уже на 2 дисках знаменитого лэйбла ECM.

9 июня 2018, школа им. П.С. Столярского

мастер-класс и концерт Захара Брона (Германия)

Захар Брон - легендарный педагог, “воспитавший” таких великих скрипачей, как Максим Венгеров. Даниэль Хоуп, Вадим Репин, а также Давид Гаретт, Николай Мадоев, Гвендолин Мазин, Вадим Глузман, Маюко Камио, Дайшин Кашимото, Кристоф Сейболд и многие другие. Его “Академия Захара Брона” в Цюрихе (Швейцария) - место, куда приезжают учиться юные скрипачи со всего мира. Сам Брон - представитель великой Одесской скрипичной школы (ученик А.Зиссермана, Б.Гольдштейна, И.Ойстраха).

В рамках ODESSA CLASSICS Захар Брон даст мастер-класс украинским скрипачам, а также отыграет сольный концерт.

Вход БЕСПЛАТНЫЙ.

10 июня 2018

Закрытие фестиваля. Одесская филармония. Антонио Менезес (Бразилия-Швейцария, виолончель), Майкл Гуттман (Бельгия, скрипка), Алексей Ботвинов (Украина, фортепиано).

Антонио Менезес входит в пятерку лучших виолончелистов мира. Он выиграл Международный конкурс ARD в Мюнхене и получил Первую премию конкурса Чайковского. Многолетний участник  легендарного «БОЗ-АРТ ТРИО»  в его финальном составе, вместе с Д. Хоупом и М.Пресслером – самого знаменитого трио в истории классики последних десятилетий. Алексей Ботвинов - пианист, Народный артист Украины, инициатор и Президент фестиваля ODESSA CLASSICS, один из лучших исполнителей музыки Рахманинова в Европе. Майкл Гуттман - скрипач и дирижер, основатель  музыкального фестиваля  в Пьетрасанта, Италия.

В программе - музыка Сергея Рахманинова.

Наш фестиваль опубликовал программу за полгода до самого действа. Тогда же в продажу поступили билеты. Впервые в Украине фестиваль классической музыки провел раннее анонсирование согласно мировой практике самых серьезных музыкальных фестивалей.

Детский фортепианный конкурс им. Серафимы Могилевской

В 2018 году - с 26 по 28 мая - впервые в истории фестиваля ODESSA CLASSICS  прошел детский фортепианный конкурс имени Серафимы Могилевской.

В нем участвовали юные пианисты от 11 до 15 лет включительно, вне зависимости от музыкальных учебных заведений, в которых они занимаются, оценок, наличия или отсутствия предыдущих побед и рекомендаций с места учебы. Участие в конкурсе бесплатно.

В результате видеопрослушиваний в музыкальных состязаниях участвовали 31 музыкант из разных регионов Украины.

Вот список лауреатов:

Лауреат I премии, обладатель гран-при и именного приза семьи Могилевских  — Федюрко Роман - Киев

Лауреат II премии — Балтрушайтите Дана - Кременчуг, Полтавская обл.

Лауреат III премии — Волошин Богдан - Березань, Киевская обл.

Лауреат IV премии — Санникова Дарья - Харьков

Лауреат V премии — Безъязычная Светлана - Умань, Черкасская область.

Лауреат VI премии — Шумакова Альбина

Главный приз, который получит победитель Детского конкурса им. Серафимы Могилевской -  сольное выступление на оpen-air концерте ODESSA CLASSICS, который пройдет на Потемкинской лестнице 8 июня 2018 года.

Жюри конкурса: Анатолий Кардашев, (председатель жюри), профессор, засл.деятель искусств Украины (г. Одесса), Александр Могилевский, концертный исполнитель и педагог (Брюссель, Бельгия); Йожеф Эрминь, профессор, засл. арт. Украины (г. Львов); Юрий Кот, профессор, засл. арт. Украина (Киев); Евгений Лысюк, директор ССМШ им.П.С.Столярского, засл. работник культуры Украины (г. Одесса).

Серафима Могилевская была выдающимся педагогом, профессором Одесской консерватории имени А. В. Неждановой. Она воспитала целую плеяду пианистов с мировым именем - народный артист. Украины А. Ботвинов, заслуженные артисты Украины Ф. Любарский, М. Легоцкий, воспитанник ССМШ им..П.С.Столярского, лауреат международных конкурсов, профессор Брюссельской Королевской консерватории Евгений Могилевский и другие.  Конкурс - это продолжение педагогических традиций самой Серафимы Леонидовны Могилевской и ее учителей: Марии Старковой и Генриха Нейгауза.

"New Ukrainian Soundscapes - 2: Hand made"

Программа “Новые украинские звуковые ландшафты” проводится во второй раз. В прошлом году на "New Ukrainian Soundscapes” выступали самые известные украинские авангардные артисты. В нынешнем году география расширилась, а вот тема концертов, перформансов и хэппенингов стала более точной.

Куратор программы Люба Морозова: «hand made» ставит целью привлечь внимание к камерному музицированию как виртуозной, уникальной   и незаурядной работе, противостоит глобализации и серийности. Сегодня исполнение находится на таком высоком уровне, как никогда в истории, но в то же время ему как никогда трудно противостоять массовому искусству и симфоническом монументализму”.

2 июня, 21:30

Ensemble Nostri Temporis (Украина). Интуитивные ландшафты.

3 июня, 21:30

airborne extended (Австрия). Камень. Ножницы. Бумага.

4 июня, 21:30

Ptakh_Jung и VJ Reinish (Украина). Layers

5 июня, 21:30

Мацей Фронцкевич (Польша). Акорд_Еон

6 июня, 21:30

Алексей Шмурак и Heinali (Украина). "Царица ночи"

7 июня, 21:30

Дмитрий Радзецкий и «Supremus». "Show of Hands"

9 июня, 21:30

Харьковский гитарный квартет. "Orbital reverberance".

Все перформансы пройдут в зале Urban Music Hall (ул. Ришельевская, 33).

Программа мастер-классов и лекций фестиваля ODESSA CLASSICS

29 мая. Лекция киевской программы “Культурный проект”

Анна Гадецкая

Классика work in progress: перезагрузка

Анна Гадецкая окончила историко-теоретический факультет Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского, впоследствии аспирантуру на кафедре теории и истории культуры этой же академии. Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Бальные танцы как явление культуры Романтизма в творческой биографии М. И. Глинки». Работала журналистом и автором программ классической музыки на Первом национальном телеканале. Сейчас - старший преподаватель кафедры теории и истории культуры Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского. Лектор Культурного проекта. Автор и ведущая многих художественных проектов, посвященных старинной музыке.

30 мая. Лекция киевской программы “Культурный проект”

Виталий Вышинский

Ария с вариациями: Бах, Тарковский, Пярт.

Виталий Вышинский

Композитор, музыковед, пианист. Кандидат искусствоведения. Член Национального союза композиторов Украины. Стипендиат Международного вагнеровского общества. Доцент кафедры теории и методики музыкального искусства Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко. Лектор Культурного проекта. Лектор открытого лектория о музыке «Звук», организованного OK projects. Окончил композиторский факультет Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского, впоследствии аспирантуру на кафедре истории зарубежной музыки. Защитил диссертацию на тему «Симфонизм Д. Шостаковича и Г. Малера: движение как структурируя и музыкально-драматургическое фактор». Является автором камерно-вокальных, камерно-инструментальных и симфонических произведений, выполняют на фестивалях современной музыки в Украине и за рубежом. Имеет научные публикации в профессиональных и специализированных изданиях.

31 мая

Люба Морозова

О программе "Hand made"

Музыкальный критик, журналист, телеведущая, куратор программы "New Ukrainian Soundscapes - 2: Hand made".

2 июня

Соня Кошкина - творческая встреча

Украинский журналист, совладелец и шеф-редактор интернет-издания «Левый берег», телеведущая и писатель.

3 июня. Лекция киевской программы “Культурный проект”

Ирина Ягодзинская

Звуковой образ города: музыкальная Вена XIX столетия

Кандидат искусствоведения, музыковед. Окончила историко-теоретический факультет Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского, впоследствии аспирантуру на кафедре истории зарубежной музыки. Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Музыкальное и вербальное в процессе смыслового становления художественного текста (Р. Вагнер - Т. Манн - Б. Бриттен)». Работала в Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского, а также в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств им. Л.Утесова. С сентября 2015 работает старшим преподавателем на кафедре теории и методики музыкального искусства Института искусства Киевского университета имени Бориса Гринченко. Лектор Культурного проекта. Разработчик ряда курсов по теории и истории музыкального искусства, автор научных статей по вопросам семиотики, проблем взаимодействия вербальных и невербальных художественных практик.

4 июня. Лекция киевской программы “Культурный проект”

Алексей Войтенко

Мгновения вечности в музыке Оливье Мессиана

Алексей Войтенко - композитор, музыковед. Кандидат искусствоведения. Член Национального союза композиторов Украины. Лауреат премии им. Л. Н. Ревуцкого. Стипендиат международного общества Вагнера. Учился в Национальной музыкальной Академии Украины им. П. И. Чайковского: кафедра композиции (2002-2007), аспирантура кафедры теории музыки (2007-2010). Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Стилевая специфика функциональной трактовки оркестрового тембра в произведениях Н. Я. Мясковского». С 2012 года работает преподавателем кафедры теории музыки НМАУ. Лектор Культурного проекта. Главные сферы музыковедческих деятельности - теория оркестровки, теоретические и методологические проблемы композиторского творчества. Музыка Алексея Войтенко исполняется на многих украинских фестивалях, а также за рубежом

7 июня

Олег Вергелис

Мастер-класс на тему "Украинская сцена между прошлым и будущим". Презентация книги "Театр, де розбиваються серця".

Олег Вергелис - украинский театральный критик, художественный обозреватель, редактор отдела культуры журнала «Зеркало недели», публицист, заслуженный журналист Украины, автор и ведущий циклов «Игроки» и «Главная роль» на Национальном телеканале «Культура». Член Национального Шевченковского комитета, член Национального союза театральных деятелей Украины и Союза журналистов Украины. Доцент кафедры журналистики Института международных отношений (НАУ)

Все лекции состоятся в галерее INVOGUE ART (ул Екатерининская, 25)

Начало в 17.00

Выставка Виктора Сидоренко

31 мая - 14 июня

Выставочный проект Виктора Сидоренко "Атональная реальность".

Виктор Сидоренко - живописец, куратор, автор объектов и фотокомпозиций, также научных и публицистических текстов.

Действительный член (академик) и вице-президент Национальной академии искусств Украины (с 1996). Народный художник Украины (1998). Кандидат искусствоведения (2005), профессор живописи (2002).

В 2001 основал и возглавил Институт Проблем Современного Искусства Национальной академии искусств Украины.

Одесский музей Западного и Восточного искусства (Ул. Пушкинская, 9)

Открытие экспозиции - 31 мая в 15:00

4 июня 2018  14.00 -16.00

Дискуссионная платформа - круглый стол

Тема: “Метареальность: от интенции к визуальности”. В рамках проекта Виктора Сидоренко “Атональная реальность”.

Участники:

Ученые Института проблем современного искусства НАМ Украины, Музея западного и восточного искусства.

Сайт фестиваля ODESSA CLASSICS - http://odessaclassics.com/

Наша страничка в Facebook - https://www.facebook.com/OdessaClassics/

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