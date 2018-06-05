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Главная » Общество » В Киеве решили изменить герб города

В Киеве решили изменить герб города

В Киеве решили изменить герб города
Фото: Телеграф

Символ столицы должен соответствовать законам исторической геральдики и требованиям современности

05.06.18 86
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В Киевском городском совете создана рабочая группа, которая должна разработать проект изображения герба города Киева.

Об этом сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, сообщает пресс-служба ведомства. 

По его словам, сейчас Киев использует различные интерпретации официальной символики города, ни одна из которых, к сожалению, не соответствует в полной мере принципам и правилам современной геральдики.

"Так, например изображение герба авторства Ю. Соломинского, которым активно пользуются в столице, согласно экспертному заключению Украинского геральдического общества, не отражает в полном объеме традиции киевского самоуправления, содержит нарушения норм геральдической колористики и характеризуется неудачным художественным оформлением. Символ Киева должен соответствовать законам исторической геральдики и требованиям современности. Именно поэтому мы создали рабочую группу с привлечением экспертов. Совместно мы должны наработать техническое задание, которое будет содержать ключевые элементы и параметры будущего герба", - отметил Прокопив.

Также в состав рабочей группы входят представители всех фракций Киевсовета, а также члены Украинского геральдического общества и Комиссии государственных наград при Президенте Украины.

После того как рабочая группа разработает техническое задание, будет объявлен конкурс на создание официальной символики города. Из всех представленных вариантов члены рабочей группы будут избирать финалистов. А затем уже сами киевляне во время общественных слушаний смогут определить лучший символ.

В планах городских властей также утвердить порядок использования официальной символики города Киева, в том числе в рекламных и коммерческих целях.

Напомним, киевские музеи объявили дни бесплатного посещения в июне.

 

 

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