На Закарпатье мужчина привязал лошадь к автомобилю и таскал по асфальту

Животное падало, упиралось, потеряло подковы, а также получило повреждения глаз и туловища

Житель села Черная Тиса Раховского района на Закарпатье привязал к автомобилю УАЗ лошадь и буксировал ее, нанеся животному травмы.

В среду, 6 июня, в 20:00 в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животным от 39-летнего жителя села Черная Тиса, передает информагентство УНИАН.

"На место происшествия выехали сотрудники Раховского отделения полиции, которые установили, что лошадь заявителя получила телесные повреждения. Мужчина указал на человека, который покалечила животное. Продолжается проверка, уголовного дела пока нет, поскольку следователь имеет на это 24 часа со времени поступления заявления от пострадавшего", - сказали в полиции.

Жители села обнаружили коня на пастбище недалеко от местной реки.

"Животное падало, упиралось, потеряло подковы, а также получило повреждения глаз и туловища", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конь принадлежит многодетной семье, проживающей в селе Черная Тиса.

По словам местных жителей, издевался над животным их односельчанин, бывший работник лесного хозяйства, который был в нетрезвом состоянии.

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