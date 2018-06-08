Более недели украинцы массово жалуются на сбои в системе онлайн-продажи билетов на сайте Укрзализныци.
Об этом пишут пользователи в комментариях на странице "Укрзализныци" в Facebook.
Из-за сбоя длительное время железнодорожные билеты невозможно ни забронировать, ни купить.
Так, при попытке купить билеты появлялось сообщение с текстом: "Сервис временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства".
Приложение в мобильных телефонах для бронирования билетов также работает с перебоями.
В кассах на центральном вокзале в Киеве также сообщают, что система онлайн-покупки билетов уже неделю не работает.
Отметим, что еще 31 мая пресс-служба АО "Укрзализныця" предупреждала о возможных кратковременных ограничениях доступности системы онлайн-продажи билетов из-за высокой загруженности.
"В связи с сезонным увеличением спроса на пассажирские перевозки и открытием продажи билетов на дополнительные летние поезда более чем в два раза возросла нагрузка на систему по продаже билетов. Как следствие возможны кратковременные ограничения доступности сервиса на сайте booking.uz.gov.ua", - пояснили в "Укрзализныце".
Специалисты ПАО решают технические задачи и оперативно принимают соответствующие меры.