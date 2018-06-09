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Ученые нашли причину самой смертоносной эпидемии в истории

Ученые нашли причину самой смертоносной эпидемии в истории
Источник: cvltnation.com

Проанализировано два генома возбудителей бубонной чумы

09.06.18 180
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Международная команда исследователей проанализировала два генома старейших из известных возбудителей бубонной чумы, возраст которых достигает 3800 лет.

Ученые считают, что они обнаружили штамм чумной палочки, который является предком инфекции, вызвавшей Черную смерть, Юстинианову чуму и третью пандемию чумы в Китае. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Бактерия Yersinia pestis — причина смертоносных пандемий в эпоху Древнего мира, Средневековья и Нового времени. Ученые проанализировали ряд древних образцов микроорганизмов, датированных поздним неолитом и ранним бронзовым веком, однако они не обладали генами, характерными для вирулентных штаммов.

В частности, у них отсутствовала ДНК, необходимая для выживания в блохах, которые являются переносчиком чумной палочки среди млекопитающих.

Новые штаммы были выделены у двух жертв болезни, похороненных в одной могиле около четырех тысяч лет назад. Результаты генетического анализа показали, что человеческие останки относятся к срубной культурно-исторической общности, распространенной в степной и лесостепной полосах Восточной Европы. Они погибли от одного и того же штамма чумной палочки.

Напомним, в январе этого года исследователи из университетов в Осло и Ферраре заявили, что пандемия бубонной чумы в средневековой Европе, названная Черной смертью, была вызвана не крысами, а людьми. 

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