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Главная » Общество » В Одесской области 9-летний мальчик на улице провалился в катакомбы

В Одесской области 9-летний мальчик на улице провалился в катакомбы

В Одесской области 9-летний мальчик на улице провалился в катакомбы
Фото: Думская

Глубина провала достигает 6 метров

13.06.18 21
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В селе Холодная Балка Беляевского района (Одесская область) 9-летний мальчик провалился в катакомбы, катаясь на велосипеде по улице.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на мать пострадавшего Надежду Ковергу во вторник, 12 июня. По ее словам, ребенок получил сотрясение мозга и различные ушибы.

Яма, в которую провалился ребенок, образовалась посреди сельской улицы еще в апреле. Глубина провала достигает 6 метров.

По словам мамы, она обращалась в сельсовет за помощью на лечение мальчика, однако местные власти пока не спешат ее предоставлять.

"Через час после нашего визита в сельский совет, они оградили место пролома желтой лентой, хотя пролом образовался еще в апреле текущего года, но местной власти до него не было дела", – посетовала женщина и пообещала подать в суд на чиновников из-за их бездействия.

Отметим, ранее в Киеве погиб школьник, выпрыгнув из окна многоэтажки.

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