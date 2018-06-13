В Одесской области 9-летний мальчик на улице провалился в катакомбы

В селе Холодная Балка Беляевского района (Одесская область) 9-летний мальчик провалился в катакомбы, катаясь на велосипеде по улице.
Об этом сообщает Думская со ссылкой на мать пострадавшего Надежду Ковергу во вторник, 12 июня. По ее словам, ребенок получил сотрясение мозга и различные ушибы.
Яма, в которую провалился ребенок, образовалась посреди сельской улицы еще в апреле. Глубина провала достигает 6 метров.
По словам мамы, она обращалась в сельсовет за помощью на лечение мальчика, однако местные власти пока не спешат ее предоставлять.
"Через час после нашего визита в сельский совет, они оградили место пролома желтой лентой, хотя пролом образовался еще в апреле текущего года, но местной власти до него не было дела", – посетовала женщина и пообещала подать в суд на чиновников из-за их бездействия.
Отметим, ранее в Киеве погиб школьник, выпрыгнув из окна многоэтажки.