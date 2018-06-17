На "Марш равенства" пришли евродепутат и послы

На "Марш равенства" пришли представители иностранных государств и Европарламента. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.
Так, к сторонникам акции присоединились евродепутат от Германии Ребека Хармс и государственный министр по делам Европы МИД Германии Майкл Рот.
Также на Марш равенства пришел посол Швеции в Украине Мартин Хагстрьон.
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На Марш также пришли несколько групп представителей иностранных посольств. В частности, присутствуют сотрудники посольств США, Швеции, Канады.
"Сегодня в составе Марша равенства прйдусь по Киеву в манифестации против дискриминации, а также в праздновании наглядности и продвижения реформ в Украине", - написал в Twitter посол Швеции в Украине Мартин Хагстрьон.
Напомним, около шести утра произошли столкновения между противниками "Марша" и полицией под зданием Оперы. Задержаны 57 человек.