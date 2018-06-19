Какой должна быть хорошая школа. Чего хотят участники образовательного процесса

"Сильные стороны детей не уважают, а слабые преувеличивают", "Детям показывают, что учёба — это изнурительный ритуал, который им придётся пройти по неизвестным причинам", "Слишком много давления, тестов и конвейера". Эти цитаты отлично иллюстрируют болевые точки украинского образования, но на самом деле это мнения родителей со всего мира. Их собрал эксперт, участник реформы британской системы образования сэр Кен Робинсон. Его книги стали бестселлерами по всему миру, так как большинство современных родителей всерьёз обеспокоены тем, чтобы обеспечить своим детям успешное будущее, и полагаются в этом вопросе на систему образования.

Эксперты "Украинского института будущего", поддержавшего выход книги Робинсона на украинском языке, провели опрос и выяснили, чего ожидают от системы образования родители в Украине. Результаты исследования были опубликованы во время мероприятия под названием "Что такое хорошая школа?", прошедшего 8 июня. Эксперты в образовании и ведении бизнеса прокомментировали результаты опроса и объяснили, какие навыки, полученные в школе, могут принести ребёнку успех во взрослой жизни.

Чего хотят родители

Участникам опроса предлагалась серия вопросов и утверждений о качестве украинских школ и образования. Оценивали актуальность проблем по шкале от 1 до 10.

Выяснилось, что нынешнее состояние образования родители оценивают на 5–6 баллов из 10, при этом качество конкретных учебных заведений, где учатся их дети, оценили выше — на 7–8 баллов. Большинство опрошенных (71%) отметили, что у них есть чёткие критерии, по которым они выбирают школу для ребёнка. Делая выбор, родители руководствуются собственным опытом, ориентируются на официальные рейтинги школ, мнения экспертов, родительские форумы и другие каналы информации.

"Для родителей очень важна атмосфера в школе, а показателем этого является желание ребёнка идти туда"

Также украинских родителей спросили об их ожиданиях, пожеланиях к школе. Их немало. Родители хотят, чтобы учителя применяли новые методики преподавания, выдерживали баланс между работой с учебником и практическими заданиями, предъявляли одинаковые требования ко всем ученикам. Важными для родителей являются физическая активность детей в школе, открытое и информативное оценивание, а также гибкое расписание, которое можно адаптировать к потребностям учеников. А самыми важными пожеланиями родителей к качеству образования являются уважение к индивидуальности ребёнка и проектная работа в классах. Менее важные для родителей опции — чтобы учителя уделяли отдельное внимание подготовке к ВНО, а также работа учеников в разновозрастных группах.

Мыкола Скиба, эксперт по образованию и компетенциям будущего, автор исследования, рассказал, что помимо заданных критериев, за которые голосовали родители, также была опция "другое", в которой они активно вписывали свои мнения о том, что считать хорошей школой.

"Оказалось, что для родителей очень важна атмосфера в школе, а показателем этого является желание ребёнка идти туда. Значит, для него в школе комфортная среда. Категории психологического комфорта и индивидуальный подход учителя для участников опроса очень важны. Здесь нужно отметить определённый разрыв между критериями разработчиков нормативно-правовых актов и родителями. Первые стремятся обеспечить соответствие учебного процесса государственному стандарту. А для вторых важно счастье ребёнка", — рассказал эксперт.

Свои мнения о критериях качества школ и образования высказали и другие участники дискуссии.

Андрей Китаев, глава ГО "Батьківська турбота"

— Я считаю, что украинской школе не хватает формы и содержания. Когда мы говорим о современной школе, то подразумеваем новое оборудование, интерактивные доски, спортивные площадки. На всё это необходим ресурс, и нам необходимо понять, где его взять — собрать средства самим или привлечь со стороны. Если мы говорим о наполнении образования, то нам нужны чёткие стандарты, которые на данный момент являются скрытыми. А мне при выборе школы очень хотелось бы знать, какова её стратегия, какой она станет через пять лет. Также мне важны стандарты безопасности, питания, инновационная составляющая школы. Я живу на Оболони, мои дети учатся в этом районе, и у меня создаётся впечатление, что школы слишком сосредоточены на иностранных языках. Ещё десять лет назад знание английского было вызовом, однако сейчас в программы нужно добавлять что-то ещё, чтобы растить креативных детей с системным мышлением и адаптивностью к быстрым изменениям в мире.

Игорь Лиски, сооснователь Украинского института будущего

Нынешнее состояние образования родители оценивают на 5–6 баллов из 10, при этом качество конкретных учебных заведений, где учатся их дети, оценили выше — на 7–8 баллов

— В Советском Союзе заказчиком образования было государство, и школы воспитывали солдат, винтиков системы. Сейчас всё изменилось, и заказчиками современного образования являются дети, их родители и, в конце концов, бизнес, которому необходимы специалисты с актуальными навыками. Я — выпускник советских образовательных учреждений, имею два образования, а сейчас учусь в Оксфорде. Главное, что меня поразило в зарубежном вузе, — подход к командной работе. Главным критерием оценивания в Оксфорде является то, насколько ты успешен в команде, умеешь ли доверять коллегам, а не конкурировать с ними. В бизнесе, экономике будущего без этого навыка невозможно идти вперёд. Поэтому украинским школам необходимо привносить этот навык в обучение.

Светлана Олексюк, директор Киевской средней школы №5

— Я работаю в школе 35 лет, и последние лет пять участвую в реформе образования. Я имею честь руководить школой, которой сто лет, в ней учатся 80 детей, и последний капитальный ремонт в ней проводился в 1956 году. Сейчас роскоши сделать ремонт наше государство не может себе позволить — его стоимость чрезвычайно высока, а эффективность крайне низкая. Что можно сделать в условиях наших школ, которые при площади классов в 50 кв. м не могут выделить пространство на 10 рабочих зон для учеников? Я бы вынесла всю мебель, сделала ровные чистые поверхности, чтобы дети могли по ним ходить, в том числе и босиком. И основное — установила бы LED-лампы, которые крайне необходимы, когда дети не сидят за партами целый день, а перемещаются по классу. И мы сделали энергоэффективное освещение, за год установили 1020 светильников в школе и почти преодолели эту проблему. Ещё я бы вообще убрала парты, потому что они вредят ребёнку. В нашей стране нет ни одной антисколиозной парты, потому что их в принципе в мире не существует. В нашей школе дети каждый день имеют по 22 вида учебной деятельности, и сколиоз им не грозит. Весело проводить время можно и на математике, сидя или стоя. Чем больше мобильной, трансформируемой мебели — тем лучше.

Я пытаюсь сделать так, чтобы школа выполняла свою главную функцию: обучала детей. Моя задача как директора школы — не мешать работать специалистам, сформировать у родителей доверие к школе и создавать условия, чтобы учителя были счастливыми и свободными. Нам нужно создать институциональные нормы, которые позволят это осуществить. И я бы не говорила о школе как о стенах и крыше, я бы говорила о том, чему там учатся дети. Когда мы поймём, сколько стоит обучение каждого ученика, то сможем рассчитывать индивидуальную образовательную траекторию, невзирая на форму обучения.

Самые большие перспективы я вижу в проектной, исследовательской деятельности ребёнка. Научить учиться — и есть главная цель школы. Это возможно исключительно в партнёрстве педагогов, даже с теми из них, кто не поддерживает НУШ. Быстрого результата в педагогике не стоит ждать. Но по пилотным первым классам в рамках реформы уже сейчас мы видим, что у детей практически отсутствуют показатели тревожности в начале и в конце дня, ученики протестуют против каникул и хотят ходить в школу летом. Мы провели 32 тренинга для педагогов со всей Украины, исключительно практические занятия, потому что учителям со стажем хочется увидеть трансформацию их опыта, погрузиться в атмосферу творчества. Реформа образования — это очень сложно, но чрезвычайно нужно и полезно.