85% всего оружия в мире находится в руках гражданских

Около 85% или 875 млн единиц всего оружия в мире находится в руках гражданских лиц. Это следует из исследования Small Arms Surwey за 2017 год.

В распоряжении вооруженных сил разных стран в общей сложности находится примерно 133 млн единиц огнестрельного оружия (или 13%), в то время как на силовые структуры приходятся 23 млн единиц (или 2%), передает Телеграф.

Численность огнестрельного оружия за 10 лет выросла на 32% - с 650 млн в 2006 году до 857 млн в 2017. В основном рост обеспечивался именно за счет увеличения числа гражданских лиц, владеющих оружием.

Самая высокая доля гражданских лиц, владеющих огнестрельным оружием, в США. На 100 жителей в среднем приходятся 120,5 единиц оружия. В руках гражданского населения в Штатах находятся 393 млн единиц оружия - это почти половина всего оружия в руках гражданских.

Следом за США по числу единиц огнестрельного оружия на душу населения идут Йемен, Черногория, Сербия и Канада.

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Напомним, за время проведения месячника добровольной сдачи оружия с 1 по 21 апреля украинцы добровольно сдали более 6,5 тыс. единиц оружия, почти 160 тыс. различных боеприпасов и около 127 килограммов взрывчатых веществ.