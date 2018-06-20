В Украине все большее количество людей в селах регулярно пользуется интернетом, - соцопрос

Гендерный "цифровой разрыв" был ликвидирован в 2012 году

В Украине в мае этого года регулярно пользовались Интернетом (по крайней мере раз в месяц) две трети украинцев - 65%.

Об этом свидетельствуют данные опроса исследования компании Factum Group Ukraine, проведенного в по инициативе Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ).

Отмечается, что исследование показало постепенное уменьшение "цифрового разрыва", который характеризует неравенство использования современных цифровых технологий (прежде всего, Интернета) различными социальными группами.

Так, совокупная доля интернет-пользователей в селах и городах с населением до 100 тыс. увеличилась с 51% три года назад до 56% в настоящее время, а доля интернет-пользователей старше 55 лет увеличилась за этот же период с 12% до 15%.

Выравнивается также интернет-проникновение по регионам Украины. Гендерный "цифровой разрыв" был ликвидирован в 2012 году.

Напомним, профильный комитет Евросоюза одобрил два новых правила в отношении авторских прав в Интернете.

В документе есть две новых статьи - 11 и 13, которыми вносятся изменения в законодательство, регулирующее работу Интернета.

Последнюю из них критикуют активисты, которые утверждают, что она может заставить Интернет-компании "запретить мемы", поскольку, согласно новым правилам, все веб-сайты обязаны будут удалять защищенные авторским правом материалы, что фактически может означать запрет мемов с изображениями из известных фильмов или телешоу.