Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Главная » Общество » Фото Супрун посоветовала, как улучшить роботу мозга

Фото Супрун посоветовала, как улучшить роботу мозга

<span class="label red">Фото</span> Супрун посоветовала, как улучшить роботу мозга
Ульяна Супрун / Фото: nv.ua

Советов сразу несколько

24.06.18 213
000

И. о. главы МОЗ Ульяна Супрун дала очередные советы по сохранению здоровья.

На этот раз они касаются улучшения функциональности мозга в любом возрасте.

Советами она поделилась на своей странице в Facebook.

"Наш мозг нуждается в тренировке, правильном режиме и сбалансированном питании так же, как и наше тело. И чем старше становится человек, тем важнее следить за базовыми правилами здорового образа жизни. Исследователи определили определенные факторы, которые помогут мозгу работать лучше в любом возрасте", - отмечает Супрун.

Первый совет от главы Минздрава – активный образ жизни и физические нагрузки.

"Ходите, бегайте, танцуйте! Врачи обычно советуют активный образ жизни и нормальные физические нагрузки людям любого возраста. Пожилым людям они особенно важны, ведь могут замедлить снижение умственных функций и развитие деменции. Исследования показали, что регулярные тренировки способствуют улучшению когнитивных функций людей, у которых были нарушения памяти. Когда люди ходят, бегают или танцуют, в мозгу выделяется фактор роста, что способствует выживанию нейронов и установлению между ними связей. Это поддерживает память и позволяет учиться новому", - подчеркивает Супрун.

Второй совет от и.о. министра – правильное питание, в частности включение в рацион фруктов и овощей.

"Здоровой и довольно доступной в Украине, особенно летом, является Средиземноморская диета. Это фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыба (сельдь, скумбрия), птица и молочные продукты. А вот красное мясо стоит ограничить. Такой рацион поддерживает сердечно-сосудистую систему, а кроме того - снижает риск некоторых видов рака и когнитивных расстройств, и замедляет прогресс деменции", - объяснила глава Минздрава.

По словам Супрун, чтобы сохранить нормальную функциональность мозга, не стоит также злоупотреблять алкоголем, так как "безопасной дозы не существует".

"Безопасной дозы алкоголя не существует. Люди, которые совсем не потребляют алкоголь, имеют на 22 % меньше шансов развития болезни Альцгеймера, чем те, кто регулярно потребляет чрезмерное количество спиртного", - написала она.

Четвертый совет касается необходимости высыпаться.

"Сон - очень ценный ресурс. Люди, которые регулярно недосыпают, то есть спят меньше рекомендованных 7-8 часов ночью, имеют более низкие показатели при прохождении тестов на оценку ментальных функций. Нашему организму требуется определенное количество часов регулярного сна, например, для полноты и эффективности запоминания. Во сне появляются новые нейронные связи, и укрепляется нейронная сеть, а это нужно для формирования памяти", - подчеркивает глава Минздрава.

Фото: Ульяна Супрун / Facebook

Кроме того, Супрун напоминает о важности общения и поддержания социальных связей.

"Не забывайте об общении. Крепкие социальные связи могут быть столь же важными и полезными, как физическая активность и здоровое питание. Постоянное общение – это активная умственная деятельность, в частности концентрация внимания и стимуляция памяти, а это улучшает когнитивные функции. Общение с разными людьми помогает укрепить нейронные сети, замедляет их ослабление в процессе старения. Также это усиливает так называемый когнитивный резерв мозга (наши возможности), и тем самым и препятствует деменции", - подытожила Супрун.

Напомним, Супрун хочет отменить ежегодные медосмотры для госслужащих.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Украине зафиксирована вторая за год смерть от дифтерииРиски вакцинации. Чего опасаются родители и обоснованны ли их страхиСупрун хочет отменить ежегодные медосмотры для госслужащих
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3697
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57824
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5252
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 6820
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21414
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11365
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 1895
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17936
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3513
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8135
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 5591 / 12974
  2. Пленницы одиночества. Зачем домохозяйки заворачивают метамфетамин в сыр 2922 / 3630
  3. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 2448 / 2955
  4. Без паники. Четыре научных метода борьбы с тревожностью 2333 / 2564
  5. В Украине объявили штормовое предупреждение 2307 / 2618
  6. Чартер до Барселоны экстренно сел в Одессе 2125 / 2360
  7. Шведский фестиваль закрыли навсегда из-за изнасилований 1941 / 4960
  8. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 1921 / 4181
  9. Есть угроза наступления России после чемпионата мира по футболу, - Жебривский 1839 / 2068
  10. Окопная фантастика. Когда украинская армия пополнится боевыми роботами 1637 / 2087
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 36 / 12974
  2. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 9 / 4181
  3. Окопная фантастика. Когда украинская армия пополнится боевыми роботами 6 / 2087
  4. Без паники. Четыре научных метода борьбы с тревожностью 6 / 2564
  5. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 5 / 590
  6. Есть угроза наступления России после чемпионата мира по футболу, - Жебривский 3 / 2068
  7. Путин на колеснице висит в тульской библиотеке 3 / 1699
  8. Юрий Гаткин 2 / 1386
  9. Лук и стрелы изобрели в Южной Африке, - археологи 2 / 2678
  10. Украина готова обменять 23 осужденных россиян на своих политзаключенных в РФ 2 / 315
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.