Советами она поделилась на своей странице в Facebook.

"Наш мозг нуждается в тренировке, правильном режиме и сбалансированном питании так же, как и наше тело. И чем старше становится человек, тем важнее следить за базовыми правилами здорового образа жизни. Исследователи определили определенные факторы, которые помогут мозгу работать лучше в любом возрасте", - отмечает Супрун.

Первый совет от главы Минздрава – активный образ жизни и физические нагрузки.

"Ходите, бегайте, танцуйте! Врачи обычно советуют активный образ жизни и нормальные физические нагрузки людям любого возраста. Пожилым людям они особенно важны, ведь могут замедлить снижение умственных функций и развитие деменции. Исследования показали, что регулярные тренировки способствуют улучшению когнитивных функций людей, у которых были нарушения памяти. Когда люди ходят, бегают или танцуют, в мозгу выделяется фактор роста, что способствует выживанию нейронов и установлению между ними связей. Это поддерживает память и позволяет учиться новому", - подчеркивает Супрун.

Второй совет от и.о. министра – правильное питание, в частности включение в рацион фруктов и овощей.

"Здоровой и довольно доступной в Украине, особенно летом, является Средиземноморская диета. Это фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыба (сельдь, скумбрия), птица и молочные продукты. А вот красное мясо стоит ограничить. Такой рацион поддерживает сердечно-сосудистую систему, а кроме того - снижает риск некоторых видов рака и когнитивных расстройств, и замедляет прогресс деменции", - объяснила глава Минздрава.

По словам Супрун, чтобы сохранить нормальную функциональность мозга, не стоит также злоупотреблять алкоголем, так как "безопасной дозы не существует".

"Безопасной дозы алкоголя не существует. Люди, которые совсем не потребляют алкоголь, имеют на 22 % меньше шансов развития болезни Альцгеймера, чем те, кто регулярно потребляет чрезмерное количество спиртного", - написала она.

Четвертый совет касается необходимости высыпаться.

"Сон - очень ценный ресурс. Люди, которые регулярно недосыпают, то есть спят меньше рекомендованных 7-8 часов ночью, имеют более низкие показатели при прохождении тестов на оценку ментальных функций. Нашему организму требуется определенное количество часов регулярного сна, например, для полноты и эффективности запоминания. Во сне появляются новые нейронные связи, и укрепляется нейронная сеть, а это нужно для формирования памяти", - подчеркивает глава Минздрава.

Фото: Ульяна Супрун / Facebook

Кроме того, Супрун напоминает о важности общения и поддержания социальных связей.

"Не забывайте об общении. Крепкие социальные связи могут быть столь же важными и полезными, как физическая активность и здоровое питание. Постоянное общение – это активная умственная деятельность, в частности концентрация внимания и стимуляция памяти, а это улучшает когнитивные функции. Общение с разными людьми помогает укрепить нейронные сети, замедляет их ослабление в процессе старения. Также это усиливает так называемый когнитивный резерв мозга (наши возможности), и тем самым и препятствует деменции", - подытожила Супрун.

Напомним, Супрун хочет отменить ежегодные медосмотры для госслужащих.