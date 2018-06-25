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Главная » Общество » Видео, фото Самая уродливая собака в мире получила титул и $1500

Видео, фото Самая уродливая собака в мире получила титул и $1500

<span class="label red">Видео, фото</span> Самая уродливая собака в мире получила титул и $1500
Фото: Sceptic

Бульдога спасли зоозащитники

25.06.18 646
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Самой уродливой собакой в мире в этом году признана девятилетняя сука английского бульдога по кличке Жа Жа.

Об этом сообщает Associated Press.

Ежегодный конкурс, который проводят уже около 30 лет, прошел в Сан-Франциско в воскресенье вечером.

Владелица собаки Меган Брайнард получит $1500 за победу Жа Жа.

Бульдог родился на так называемой "щенячьей ферме", где разводят собак исключительно ради прибыли и зачастую пренебрегают здоровьем животных. Ее выкупили зоозащитники, а затем ее взяла себе Брайнард. Она назвала новую домашнюю любимицу в честь голливудской актрисы и знаменитости Жа Жа Габор.

В этом году по красной ковровой дорожке прошли лысые собаки, псы с вываливающимися языками и морщинистой свисающей кожей. Все их недостатки строго оценивает специальное жюри. Но Жа Жа победила всех.

Напомним, глухой пес Призрак служит в полиции штата Вашингтон. Его нашли щенком во Флориде, и уже тогда спасатели знали: вряд ли кто-то захочет его забрать к себе. Но сейчас он служит в полиции и вполне счастлив.

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