Самой уродливой собакой в мире в этом году признана девятилетняя сука английского бульдога по кличке Жа Жа.

Об этом сообщает Associated Press.

Ежегодный конкурс, который проводят уже около 30 лет, прошел в Сан-Франциско в воскресенье вечером.

Владелица собаки Меган Брайнард получит $1500 за победу Жа Жа.

Бульдог родился на так называемой "щенячьей ферме", где разводят собак исключительно ради прибыли и зачастую пренебрегают здоровьем животных. Ее выкупили зоозащитники, а затем ее взяла себе Брайнард. Она назвала новую домашнюю любимицу в честь голливудской актрисы и знаменитости Жа Жа Габор.

В этом году по красной ковровой дорожке прошли лысые собаки, псы с вываливающимися языками и морщинистой свисающей кожей. Все их недостатки строго оценивает специальное жюри. Но Жа Жа победила всех.

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Напомним, глухой пес Призрак служит в полиции штата Вашингтон. Его нашли щенком во Флориде, и уже тогда спасатели знали: вряд ли кто-то захочет его забрать к себе. Но сейчас он служит в полиции и вполне счастлив.