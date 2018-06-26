Организатор назвала источники финансирования Марша равенства

70% средств потраченных на организацию Марша равенства в Киеве составили гранты международных организаций. Об этом рассказала директор общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник в интервью Українським Новинам.

"Около 70% ресурсов - это грантовые деньги", - сообщила он.

В частности, финансовую поддержку акции предоставили Канада, посольство Нидерландов, USAID, один из немецких фондов и фонд "Открытое общество".

Также 10-15% бюджета акции составили пожертвования от различных сообществ и партнеров и средства, поступающие от крадфандинговых кампаний, и еще 15% - это услуги, предоставленные на бесплатной основе.

По словам, Панухник на "Марш равенства" было затрачено не очень много средств.

"В марш сам по себе особенно много денег мы не вкладываем. Мы заплатили за туалеты для полиции и за символику, за флаги", - сообщила она.

Точную сумму, которая была затрачена на проведение "КиевПрайда" в 2018 году Панухник не назвала.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, ЛГБТ-активисты и их сторонники вышли в центре Киева на "Марш равенства". В полиции насчитали 3500 участников акции.