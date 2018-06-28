Тинейджеры-нарциссы лучше учатся в школе, - исследование

Ученые из Королевского университета Белфаста утверждают: нарциссизм повышает успеваемость подростков.
К такому выводу ученые пришли в ходе исследования, в котором приняли участие 340 учащихся школ. Психологи оценили уровень нарциссизма у добровольцев, рассказывает The Deccan Chronicle.
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Было установлено: подростки, у которых симптомы нарциссизма были более выраженными, оказались выносливее психологически и учились лучше. Так, судя по всему, нарциссизм имеет положительную сторону. Высокая самооценка людей с выраженным нарциссизмом может мотивировать их, делать напористыми и успешными в определенных сферах.
По данным психологов, нарциссизм повышает психологическую выносливость. Поэтому люди с высоким уровнем нарциссизма способны продуктивно работать в сложных ситуациях.
Отметим, ранее Минобразования совместно с Минсоцполитики, Минкультуры и Минмолодьспорта намерены наработать план действий по противодействию буллингу в учебных заведениях.