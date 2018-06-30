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Революция в кармане. Как смартфоны изменили общество
Фото: Sirinapa Wannapat / EyeEm / Getty Images

Революция в кармане. Как смартфоны изменили общество

В учебниках истории наше время вполне может быть обозначено как "эпоха смартфонов". Речь давно уже идёт не просто о новых средствах связи, а о новом факторе, формирующем правила игры в социуме

Мария Бондарь - 30.06.18 51
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Они дали свободу офисному планктону. Открепив людей от компьютеров, позволили выполнять большинство рабочих операций с помощью телефона в кафе, в транспорте или в очереди к врачу. Они почти прикончили роуминг и сервис международной телефонной связи, предложив пользователям возможность сколько угодно болтать с друзьями и знакомыми в любой части мира по цене базового мобильного интернета или вовсе бесплатно при наличии. Они не просто задали новое направление в развитии сферы IT, а определили образ жизни целого поколения.

В учебниках истории наше время вполне может быть обозначено как "эпоха смартфонов". Перемены, спровоцированные их появлением, как круги по воде, расходятся по всем сферам жизни современных людей. Речь давно уже идёт не просто о новых средствах связи, а о новом факторе, формирующем правила игры в социуме. Итак, предлагаем вашему вниманию пять неожиданных изменений, произошедших в обществе благодаря смартфонам

Снижение уровня уличной преступности

Судя по статистике полиции Соединённых Штатов, количество уличных преступлений обратно пропорционально количеству смартфонов у населения. Объясняется это банально. Люди, законопослушные и не очень, гораздо больше времени проводят онлайн и меньше шатаются по улицам. Число бандитов, наркоторговцев, хулиганов и прочих преступных элементов не убавляется, но количество случайных людей, попадающих в их поле зрения, заметно уменьшилось.

Революция в потребительском маркетинге

Самые эффективные инструменты продвижения в точках продаж, существующие на сегодняшний день, по сути, завязаны на использовании смартфонов для оперативного сбора информации о товаре или услуге. Теперь 80% покупок с ценой вопроса выше $10 начинаются со сбора данных и потребительских отзывов онлайн из открытых источников. Именно на основе таких исследований и принимается решение о покупке. Суть POS промоинструментов как раз и заключается в том, чтобы помочь потребителю принять такое решение как можно быстрее, желательно до того, как он начнёт рассматривать возможность покупки других товаров той же категории. Вот зачем нужны POS-стенды с QR-кодами, интерактивные панели в торговых залах и мобильные приложения с информацией о скидках и других ценовых акциях.

Тысячи людей декларируют желание с кем-то познакомиться, это, конечно, не значит, что все они хотят познакомиться именно с вами, но впечатление формируется именно такое

Если говорить о привлечении потребителей в точку продаж, один из самых популярных инструментов в наше время — предоставление скидки за чек ин.

Изменение эмоционального фона

Одним из следствий распространения смартфонов стало повышение уровня тревожности в социуме. Наличие устройства, благодаря которому человек постоянно остаётся на связи, проверяя сообщения в различных сервисах, размывает рамки рабочего и свободного времени. В итоге у многих возникла проблема отсутствия психологической разрядки и накапливаемой тревожности. Оборотной стороной круглосуточного доступа к источникам информации оказалась невозможность отдохнуть от бесконечного потока сообщений.

Бум сервисов знакомств

Колоссальная популярность мобильных приложений, предназначенных для знакомств, постепенно формирует новые правила игры в сфере человеческих отношений. У того, кто просматривает фотографии и анкеты пользователей таких сервисов, возникает обманчивое ощущение почти безграничных возможностей обновления круга общения. Тысячи людей декларируют желание с кем-то познакомиться, это, конечно, не значит, что все они хотят познакомиться именно с вами, но впечатление формируется именно такое.

Отсюда иллюзия огромного выбора потенциальных партнёров: вроде бы достаточно открыть приложение — и перед тобой тысячи вариантов новых знакомств. Потому сохранение отношений с теми, с кем вы уже познакомились, кажется не таким уж важным делом.

Изменение правил самопрезентации

Сегодня даже при самой солидной должности у вас может вовсе не быть бумажных визиток. На бизнес-форумах и отраслевых конференциях, обмениваясь контактной информацией, люди сразу фиксируют её в смартфонах или просто находят друг друга в социальных сетях. Кстати, имейте в виду, что, едва узнав ваше имя, новые контрагенты, потенциальные работодатели и будущие сотрудники, вероятнее всего, сразу поинтересуются вашими сетевыми профилями. В наше время это важная часть делового имиджа. Не менее, а может, и более значимая, чем приличный костюм и хорошо обставленная переговорная комната.

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