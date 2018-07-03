Опасная близость. К чему приводят служебные романы

Неуставные отношения на работе могут разрушить карьеру, но люди всё равно заводят близкие отношения с коллегами. Почему это происходит и чем заканчивается, рассказывает Фокус

Английское выражение work spouse дословно переводится как "рабочий супруг". Это коллега, с которым поддерживают постоянный эмоциональный контакт, делятся переживаниями по поводу происходящего в офисе и за его пределами, пьют кофе в перерывах, советуются. В тех случаях, когда такими "супругами" оказываются начальник и подчинённый, уход первого обычно означает, что и второй надолго не задержится.

Психологи, изучающие сценарии развития профессиональных отношений, хором советуют поддерживать со всеми коллегами равную психологическую дистанцию, не приближая одних и не отталкивая других. Но "рабочие супруги", похоже, явление неискоренимое. Судя по результатам опросов ресурса Total Jobs, в Великобритании такие "супруги" есть у 17% работающих людей. Ещё 48% взрослых трудоустроенных британцев отметили, что на работе у них есть не один, а несколько близких друзей.

Объяснить это несложно. Большинство современных людей сближаются с коллегами по банальной причине — больше не с кем.

Без отрыва от производства

Весной 2018-го профильное психологическое издание Journal of Social and Personal Relationship опубликовало отчёт о занятном исследовании. Психологи измерили среднюю продолжительность процесса формирования разных типов отношений. Оказалось, чтобы стать приятелями, достаточно провести вместе 40–60 часов, но для возникновения крепкой дружбы нужно не меньше 200 часов. Причём если между встречами бывают длительные перерывы, впечатления, как правило, ослабевают и сближение происходит менее интенсивно. Неудивительно, что у людей, проводящих большую часть жизни на работе, с коллегами возникают гораздо более тесные эмоциональные связи, чем с теми, кто ходит в тот же спортзал или живёт по соседству. Даже если вы не засиживаетесь на работе допоздна, а придерживаетесь стандартного рабочего графика с девяти до пяти, всё равно выходит, что с коллегами общаетесь больше, чем с друзьями, разделяющими ваше хобби знакомыми, соседями, порой даже больше, чем с жёнами и мужьями.

Чтобы стать приятелями, достаточно провести вместе 40–60 часов, но для возникновения крепкой дружбы нужно не меньше 200 часов. В среднем человек проводит с коллегами минимум 1680 часов в год

Последствия такого общения могут быть самыми разными. Иногда оно приводит к возникновению романов: 22% британцев, участвовавших в опросах Total Jobs, признались, что со своими нынешними романтическими партнёрами познакомились на работе. Если сравнивать статистику, получается что знакомство с будущей "половинкой" в офисе даже более вероятно, чем на профильном сайте, в социальных сетях или на дружеских посиделках: онлайн познакомились 13% опрошенных пар, 18% —свели общие друзья.

Дэвид Брудьо, один из разработчиков мобильного приложения для самосовершенствования Remente, подсчитал, что среднестатистический взрослый работающий человек проводит среди коллег минимум 1680 часов в год. Зачастую речь идёт о каждодневном общении, иногда очень интенсивном. В подобных условиях почти неизбежно возникает желание поделиться с кем-нибудь из сослуживцев переживаниями, связанными с работой. Если они находят отклик у слушателя, между коллегами возникает эмоциональная связь, и она понемногу укрепляется при каждом подобном диалоге.

Подмена понятий

Чем выше уровень стресса на работе, тем быстрее сгорают психологические барьеры между сотрудниками. Консультант Грегори Джентс в своём блоге на Psychology Today пишет, что напряжённая совместная работа и преодоление общих препятствий создают эмоциональный фон, схожий с тем, который сопутствует любовным отношениям. Если у сотрудников, на пару организовывавших большое массовое мероприятия или спасавших масштабный проект, находившийся под угрозой срыва, вдруг появляется сексуальный интерес друг к другу, это может быть банальной реакцией на напряжение. К слову, в подобных ситуациях возникает немалый риск нарушения личных границ, их восстановление — непростая задача, необходимость продолжать совместную деятельность только усугубляет сложности.

Статистики длительности служебных романов нет, но, по мнению Джентса, большинство таких связей изначально обречены на неудачу. Хотя бы потому, что они вызваны чувством условной сплочённости, ошибочно принятым за любовь. Такая сплочённость сильна только до тех пор, пока присутствует вызвавшее её условие. Когда течение рабочего процесса станет более спокойным, она начнёт ослабевать. И тут зачастую возникают ситуации, когда один из партнёров остывает гораздо быстрее другого. А если они к тому же вынуждены будут регулярно видеться и вместе выполнять какую-то работу, нездоровые конфликтные ситуации почти неизбежны.

Возможная подмена чувств — не единственная причина избегать служебных романов. 51% участников опроса Total Jobs признался, что развитие любовных отношений на работе сопровождали неприятные сплетни. 31% чувствовал осуждение других коллег, 17% стали объектами насмешек, 25% пострадали от проявлений зависти по отношению к ним, 11% столкнулись с явной дискриминацией. И это притом, что 76% опрошенных старались держать свои отношения в секрете. Особенно яркую негативную реакцию окружающих вызывает связь между сотрудниками, находящимися на разных этажах карьерной лестницы. Причём гендерного равенства здесь нет. Если женщина позволит себе роман с начальником, вероятность ущерба её карьере выше, чем для мужчины в такой же ситуации. Впрочем, риск существует для обоих полов.

Особенно яркую негативную реакцию окружающих вызывает связь между сотрудниками, находящимися на разных этажах карьерной лестницы

В целом 35% участников исследования отметили, что служебные романы негативно сказываются на работе, причём 14% считают это достаточно веской причиной, чтобы уволиться.

Ноль эмоций

Если речь не о любви, а о дружбе между начальником и подчинённым, то до увольнения дело не дойдёт, но зависть и сплетни не заставят себя ждать. Продвижение по службе, финансовые бонусы, дополнительные выходные и вообще любые поощрения будут приписывать к проявлениям "особого отношения шефа", даже если в действительности сотрудник их заслужил. "Ищите друзей вне офиса, а с коллегами лучше держать дистанцию, не сторонясь, но и не сближаясь, — говорит кандидат психологических наук Елена Рыхальская. — Хотите избежать проблем, поставьте барьер между сферой личных переживаний и сферой реализации ваших социальных функций. Социум ждёт от человека рациональности. Эмоции на работе — как вирус в системе, их надо выявлять и удалять. Иначе удалят вас".

По словам Рыхальской, близкие отношения работающих вместе людей могут быть безопасны и даже полезны, только если у обоих уровень эмоциональности очень низок. Зависит это не от возраста и даже не от уровня профессионализма, а исключительно от типа психики: эмоции этих людей, не важно — положительные или отрицательные, изначально слабее, чем у большинства. В отношениях их можно назвать "холодными", зато, когда такие люди сходятся вместе, возникает продуктивный симбиоз способностей. "Наверняка любой пример ситуации, когда супруги или близкие друзья долго и успешно управляют общим бизнесом, будет о людях именно с таким типом психики, — подчёркивает Рыхальская. — Люди с низким уровнем эмоциональности легче достигают успеха в жизни, поэтому мы часто о них слышим и создаётся впечатление, будто их очень много, но в действительности у подавляющего большинства как раз высокий или средний уровень. Так что сближение с коллегами вызывает у них эмоциональный отклик и впоследствии это сказывается на выполнении их функций".

Психолог рекомендует ограничить круг тем, которые вы обсуждаете на работе. Исключите то, что несёт информацию о личной жизни и близких, даже если тема кажется совершенно невинной. Не нужно, к примеру, рассказывать о том, что ваш ребёнок подхватил грипп или о том, что супруга упорно выдавливает зубную пасту именно из верхней части тюбика. И уж точно не следует делиться значимой личной информацией. Такие диалоги создают возможность выхода за рамки профессионального общения, с которого, собственно, начинается сближение, и вы становитесь уязвимым.

"В моей практике был случай, когда вполне успешный бизнес едва не похоронила ссора жён директора и его заместителя. А могли ведь просто не знакомить семьи"

"Если в компании возник настолько серьёзный конфликт, что приходится приглашать конфликтолога со стороны, корень его наверняка нужно искать в чьих-то личных отношениях, — говорит эксперт. — В моей практике был случай, когда вполне успешный бизнес едва не похоронила ссора жён директора и его заместителя. А могли ведь просто не знакомить семьи".

Нормальные для любой профессиональной деятельности явления становятся деструктивными, когда к ним примешиваются эмоции. К примеру, конкуренция сама по себе полезна и рациональна, но, если подогреть её эмоциями, она превращается в ревность, способную разрушить не только чьи-то личные отношения, но и компанию.

"Эмоции выводят людей из деловой плоскости, они начинают бороться между собой, а дело становится чем-то вторичным, — говорит Рыхальская. — Решение этой проблемы требует огромных усилий, лучше просто не допускать её появления. А это значит — не провоцировать людей, с которыми вы работаете, и не сближаться".