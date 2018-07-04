Первенец Тины Тернер покончил с собой

Старший сын американской певицы Тины Тернер покончил жизнь самоубийством в возрасте 59 лет.

Как сообщает TMZ, полиция, которая прибыла на место происшествия, констатировала смерть мужчины от огнестрельного ранения.

Крэйг Рэймонд Тернер застрелился в собственном доме в Калифорнии.

Согласно сведениям, указанным на странице Крейга в Facebook, последние годы он занимался продажей недвижимости в Беверли Хиллз.



Сама Тина Тернер на момент смерти сына находилась во Франции на Парижской неделе моды.

Крейг родился, когда певице было 18 лет, до того, как она вышла замуж за Айка Тернера. Как только Тина и Айк поженились, Айк усыновил Крейга. Его биологический отец был саксофонистом по имени Раймонд Хилл, который выступал с группой Айка.



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