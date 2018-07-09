Ежедневно безвизом пользуются до 12 тысяч украинцев

От 9 до 12 тысяч украинцев пользуются безвизовыми поездками в страны ЕС в сутки.



Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.



Так, с начала действия безвиза на конец июня в целом зафиксировано более 21 млн пересечений границы в ЕС гражданами Украины, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

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В то же время в ГПСУ отмечают, что начиная с июня 2018 года, наблюдается увеличение количества украинцев, которые предпочитают безвизовые поездки и следуют в страны ЕС только с биометрическими паспортами без отметок.



Только в июне зафиксирована 221 тысяча поездок по безвизу, что в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток безвиза, когда статистика была почти 96 тысяч человек.

Отметим, украинцы воспользовались упрощенной процедурой въезда в Шенгенскую зону 517 тысяч раз с момента появления такой возможности.