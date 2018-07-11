Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей

С 1 сентября первоклассники будут учиться в новой украинской школе — по новым методикам, в классах, которые будут устроены по-новому. А учиться они будут не только письму и счету, но и компетентностям и навыкам. С нового учебного года стартует самая масштабная за время независимости Украины реформа среднего образования, которая меняет многие базовые установки школы. К этому событию представители сферы образования готовились несколько лет и столкнулись с множеством проблем — это, среди прочих, и необходимость переподготовки учителей, и нежелание отходить от советских традиций школы, и хроническое недофинансирование сферы образования.

Много проблем реформы образования не решены и сейчас, и у украинских учителей всё ещё есть вопросы о новшествах, которые их ждут. Этому было посвящено специальное мероприятие — встреча министра образования и науки Лилии Гриневич и учителей со всей Украины. Она состоялась 2 июля на Национальной (не)конференции EdCampUkraine. Это событие проходит четвёртый раз, и традиционно проводятся встречи, на которых учителя делятся всем, что их волнует, задают министру неудобные вопросы и получают честные ответы.

Боль острая — обучение учителей

Особенность реформы среднего образования в том, что она вводит обучение не только академическим знаниям, но и различным навыкам и компетентностям. Для этого самим учителям необходимо знать, как их встраивать в образовательный процесс. Поэтому вопрос обучения учителей стал одним из первостепенных в подготовке к запуску новой украинской школы. И они готовы учиться: согласно исследованию EdCamp Ukraine «Навчати і навчатися: як і куди зростати українському вчительству» 87% из более 8000 опрошенных учителей хотят расти профессионально. Вопрос таков: в чём заключается реформа системы повышения квалификации учителей?

— Нынешняя реформа школы отличается от прежних изменений в системе образования тем, что затрагивает сферы, на которые раньше никто не обращал особенного внимания. Печатались учебники, были изменения в программах, но сейчас мы зашли в святая святых, от которой зависит качество образования, — это методики обучения. Да, очень важно создать новый государственный стандарт, обновить образовательную среду и купить мультимедийные доски в классы, но этого мало. Потому что самое главное — это учитель и его подготовка. За это всегда было очень тяжело взяться. Есть стереотип о том, что учителя — консерваторы, которых невозможно заставить что-то изменить. Можно только убедить учителя, что реформа нужна ученикам и ему самому.

Когда мы писали закон об образовании, то отдельно работали над новой системой квалификации учителей. Она начнёт работать с 2019 года. Суть её в том, что министерство хочет диверсифицировать возможности учителей повышать квалификацию. Поэтому к этому процессу мы планируем допустить не только областные институты повышения квалификации, но и общественные организации, экспертов и другие возможности. Наша идея в том, чтобы увеличить количество часов повышения квалификации и разделить на две части. Половину времени займут курсы и занятия в институтах повышения квалификации, а вторую — другие платформы, где можно поучиться. По этой второй половине деньги будут идти в школу, и учитель сможет за них выбрать те платформы и организации, которые ему интересны. И это засчитается как повышение квалификации. Эта идея сложна в реализации, но она прописана в законе, а значит, мы её внедрим. Для этого она должна пройти бюджетный кодекс, над чем мы работаем с министерством финансов. Также необходимо, чтобы парламент проголосовал за закон о среднем образовании в осеннюю сессию этого года. Тогда мы сможем заложить деньги в бюджет 2019 года, и система начнёт работать в полном объёме. Если же парламент не проголосует за закон о среднем образовании и деньги не будут выделены, то мы будем вести аналитическую работу и прописывать критерии отбора организаций — участников новой системы повышения квалификации учителей. Для этой внутренней работы нам не нужно привлекать Верховную Раду и Кабмин.

Боль новая — дистанционные методы обучения

Учиться можно по-разному, в том числе онлайн. Планируете ли вы включать дистанционные методы обучения учителей?

—В наше время информационных технологий было бы глупостью не использовать дистанционные методы обучения, тем более в учебном процессе. Мы обязательно должны включать этот элемент. Когда нам нужно было обучить 20 тыс. учителей начальных классов, мы предложили смешанный формат — и дистанционный курс, и очные курсы. И благодаря онлайн-курсам учителя могли их проходить в удобное время, возвращаться к модулям. Конечно, этот метод имеет огромное значение, особенно для краткосрочных программ и курсов. Но обучение — это ещё и форма социализации, улучшение навыков работы в команде. Поэтому лишь дистанционным обучением нельзя полностью заменить школу или вуз. Я призываю сбалансировано использовать разные возможности.

Боль ноющая — учителя, которым не нужны перемены

Реформа образования разделила учительское сообщество — есть те, кто поддерживает изменения, но есть и много учителей, которым они не нужны. Как работать с такими коллегами?

—Мы разрабатывали разные рецепты, как быть с учителями, у которых нет мотивации. Но прекрасно понимаем: если человек не хочет учиться новому, то он и не будет этого делать. Здесь есть законы, работающие в любой среде, коллективе. 10% людей открыты к изменениям и хотят нового. А 10% никогда не изменятся. Поэтому мы планируем разработать новую систему сертификации учителей, и те, кто её не пройдёт, не смогут работать в новой украинской школе. Сейчас нам важно переманить на нашу сторону остальные 80% учителей, а это можно сделать только с помощью позитивных примеров, показать, как они могут расширить педагогическое мировоззрение.

Боль пульсирующая — автономия учителя

С советских времён украинская система образования переняла жёсткий контроль деятельности учителя и централизацию в принятии решений. В то время как инновационные системы образования в других странах отличаются тем, что учителя автономны и сами могут многое решать — от методов преподавания до длительности урока. Как вы смотрите на то, чтобы больше делегировать учителям и школам?

—Идеологически я отношусь к этому позитивно, но жизнь показывает, что мы ещё до делегирования не дозрели. Моя идея в том, чтобы дать учителю автономию и больше пространства. И мы решили подключить школы к выбору учебников. Это болезненный вопрос, так как мы выставляем все новые учебники на рассмотрение с тем, чтобы учителя их просмотрели и высказали свои пожелания. После консультаций с методическими кабинетами школы делают заявку на учебники, так мы формируем тираж. Мы увидели, что школы присылают заявки на учебники более низкого качества, не самые интересные и прогрессивные. Более того, когда институты последипломного образования и директора сотрудничают с издательствами, они делают заказ на учебники, не спрашивая мнения учителей. Хотя должны советоваться с педсоветами. Мы даже «выловили» письма из институтов последипломного образования к директорам школ, где они советуют те или иные учебники.

Боль невылеченная — педагогические вузы

Насущной проблемой является низкое качество образования, которое дают педагогические институты. Что планируется делать, чтобы в школах не переучивать молодых учителе после вуза?

—Наши педагогические вузы — это болевая точка, так как реформа школы не затронула систему педагогического образования. Реформу сделали учителя, практики, и все мы подтолкнули процесс. А представители высшего педагогического образования практически в этом не участвовали. Нам необходимо менять и вузы, которые готовят учителей. Поэтому мы готовим новую концепцию педагогического образования с другим соотношением преподавания методик и теории педагогики. У меня есть ещё одна хорошая новость. Главным приоритетом сотрудничества с нами Финляндия выбрала именно сферу образования. Наш общий проект с финнами предусматривает создание новых программ педагогического образования, которые, надеюсь, тоже помогут улучшить высшее педагогическое образование.

Боль хроническая — финансирование школ

Традиционно система образования финансировалась по остаточному принципу. В этом году впервые за много лет был выделен бюджет на обустройство реформированных первых классов. Как быть остальным — средней и старшей школе?

—В этом году на старт реформы образования выделили 1,3 млрд грн. Из этих денег около миллиарда направлено на закупку оборудования для начальной школы. Этого миллиарда определённо не хватит на все школы Украины, даже включительно с теми средствами, которые выделены из местных бюджетов. У нас в стране 16 060 школ, и они разные по материально-техническому обеспечению. Все средства мы передали на места и призываем местные органы власти провести аудит в школах — если, к примеру, три года назад в какой-нибудь школе закупали парты, то нет смысла покупать снова. Их нужно покупать в те школы, где парты не меняли. Мы, к сожалению, не можем изменить всё в момент. Более того, скажу откровенно, мы уже знаем, что будет с украинским бюджетом в следующем году. 2019-й — пик выплат по внешним долговым обязательствам Украины. Мы будем стараться и далее выделять деньги на оборудование школ, но не могу гарантировать, что это будет в том же объёме.

В целом в этом году МОН инвестировал в школы более 3 млрд грн. Реализованы программы по закупке школьных автобусов, оборудования для естественнонаучных кабинетов и кабинетов информатики. В этом, как мне кажется, нам могли бы помочь органы местного самоуправления, которые в результате децентрализации увеличили доходную часть своих бюджетов.