Абитуриенты в первый день подали 42 тысячи заявлений через электронные кабинеты

В первый день приема заявлений на поступление в вузы абитуриенты подали через электронную систему около 42 тысяч заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Сегодня начался прием заявлений на поступление в вузы на бакалавра, младшего специалиста на базе 11 классов, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.По информации МОН, большинство поступающих подают заявления в электронном виде через личные кабинеты.

"Сейчас уже зарегистрировано более 123 тысяч электронных кабинетов, через которые подано около 42 тысяч заявлений", - говорится в сообщении.

При этом, такое количество заявлений подали 12,5 тысяч абитуриентов – около 10% от всех зарегистрировавших личные кабинеты.

"Сейчас через электронные кабинеты свои заявления подали уже более 12 500 абитуриентов, то есть 10% от тех, кто зарегистрировал кабинеты. Это нормальная стабильная динамика, система работает в штатном режиме, и мы готовы дальше принимать заявления от абитуриентов" - отметила директора ГП "ИнфоРесурс" Оксана Белик. По ее словам, всего было подано 254472 заявлений от 128 тысяч абитуриентов.

В министерстве напомнили, что поступающие на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления могут подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности.

По данным МОН, сейчас больше всего заявлений подано в КНУ им. Шевченко, ЛНУ им. Франко, Киевскую и Львовскую политехники, ХНУ им. Каразина, ДНУ им. Гончара.

Как сообщалось ранее, в Минобразования напомнили, как правильно подавать документы для поступления в вузы.

Напомним, Кабмин сократил количество бюджетных мест в вузах на 10%.