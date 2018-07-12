Украинцы назвали основные проблемы в стране, - исследование

Недостаток свободы и демократии почти никого не волнует

Украинцы считают основными проблемами в стране войну на Донбассе, коррупцию и низкий уровень зарплат. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг.

Так, военный конфликт на Востоке Украины самой важной проблемой назвали 63% опрошенных, взяточничество и коррупцию во власти – 39%, низкий уровень зарплат или пенсий – 34%. При этом, на недостаток свободы и демократии пожаловались только 3%, еще 3% украинцев считают основной проблемой невозможность получить качественное образование, а 5% - неблагоприятные условия для ведения бизнеса.

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Рейтинг основных проблем лично для граждан выглядит немного иначе. Низкий уровень зарплаты или пенсии оказался на первом месте – на него пожаловались 47% опрошенных. Повышение тарифов на коммунальные услуги считают личной проблемой 41% жителей. На третьем месте – война на Донбассе (34%).

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Аудитория исследования: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,7%. Сроки проведения: 22 июня - 5 июля 2018.

Как сообщалось ранее, треть украинцев готова заморозить конфликт на Донбассе.