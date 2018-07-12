Киевсовет одобрил повышение тарифов на проезд в городском транспорте

С 14 июля разовая поездка в коммунальном транспорте столицы будет стоить 8 гривен

Новые тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте, а именно: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке будут установлены с 14 июля 2018 года.

Об этом сообщает сайт КГГА.

Так, согласно документу, пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 грн (в случае однократного приобретения 50 поездок).

Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами, заплатят за 1 поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 грн (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта).

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Кроме того, Киевский метрополитен ввел новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн). Такие виды проездных будут удобными для туристов и гостей города.

Только в случае приобретения жетона или разового билета пассажиры будут платить за 1 поездку в городском транспорте 8 грн.

Напомним, в Киеве предлагают оставить всего 67 маршруток.