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Главная » Общество » Видео, фото Пьяный глава Перечинской РГА Олефир насмерть сбил женщину

Видео, фото Пьяный глава Перечинской РГА Олефир насмерть сбил женщину

<span class="label red">Видео, фото</span> Пьяный глава Перечинской РГА Олефир насмерть сбил женщину
Фото: mukachevo.net

Вместе с председателем РГА в машине была еще пассажирка, оба не пострадали

14.07.18 97
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В городе Перечин (Закарпатская область) глава Печеринской райгосадминистрации Виктор Олефир, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на двух женщин.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Закарпатской области.

После ДТП пострадавших – двух жительниц Перечина в возрасте 71 и 56 лет "скорая" доставила в реанимацию. Младшая женщина умерла от полученных травм, вторая находится в реанимации.

Фото: mukachevo.net

Олефир управлял джипом марки "Чероки" словацкой регистрации. Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: mukachevo.net

Также издание "Мукачево.net" опубликовало видео (внимание, на видео есть нецензурная лексика), где председатель РГА с трудом держится на ногах.

Как сообщает издание со ссылкой на свидетельства очевидцев, Олефир ехал на большой скорости, сбил женщин и протаранил отбойник. Вместе с председателем РГА в машине была еще пассажирка. Они оба не пострадали.



По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст.286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего").

Расследует дело специализированный отдел следственного управления ГУНП области. Назначен ряд соответствующих технических экспертиз.

Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобиль помещен на спецплощадку полиции.

Напомним, в период с января по ноябрь 2017 года на дорогах Украины погибло 3058 человек и было совершено 146 487 тысяч ДТП.

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