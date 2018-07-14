Вместе с председателем РГА в машине была еще пассажирка, оба не пострадали

В городе Перечин (Закарпатская область) глава Печеринской райгосадминистрации Виктор Олефир, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на двух женщин.



Об этом сообщается на сайте Нацполиции Закарпатской области.

После ДТП пострадавших – двух жительниц Перечина в возрасте 71 и 56 лет "скорая" доставила в реанимацию. Младшая женщина умерла от полученных травм, вторая находится в реанимации.

Фото: mukachevo.net

Олефир управлял джипом марки "Чероки" словацкой регистрации. Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: mukachevo.net

Также издание "Мукачево.net" опубликовало видео (внимание, на видео есть нецензурная лексика), где председатель РГА с трудом держится на ногах.



Как сообщает издание со ссылкой на свидетельства очевидцев, Олефир ехал на большой скорости, сбил женщин и протаранил отбойник. Вместе с председателем РГА в машине была еще пассажирка. Они оба не пострадали.





По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст.286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего").



Расследует дело специализированный отдел следственного управления ГУНП области. Назначен ряд соответствующих технических экспертиз.



Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобиль помещен на спецплощадку полиции.

Напомним, в период с января по ноябрь 2017 года на дорогах Украины погибло 3058 человек и было совершено 146 487 тысяч ДТП.