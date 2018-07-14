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Главная » Общество » Фото При полном параде: в Киеве прошел велопарад девушек
<span class="label red">Фото</span> При полном параде: в Киеве прошел велопарад девушек
Фото: Ярослав Дебелый, Фокус

Фото При полном параде: в Киеве прошел велопарад девушек

Фоторепортаж

14.07.18 1211
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В субботу, 14 июля, в центре Киева состоялся ежегодный велопарад девушек Kyiv Cycle Chic.

На мероприятие пришли около сотни участниц разного возраста. Некоторые также пришли на мероприятие с детьми и четырехпалыми домашними любимцами.

Велопарад стартовал от Национальной оперы и завершился на Пейзажной аллее.

Организатором мероприятия выступила Ассоциация велосипедистов Киева.

Фото: Ярослав Дебелый, Фокус

Проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог стало обязательным. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ввело в ДБН новую норму.

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