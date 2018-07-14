В субботу, 14 июля, в центре Киева состоялся ежегодный велопарад девушек Kyiv Cycle Chic.
На мероприятие пришли около сотни участниц разного возраста. Некоторые также пришли на мероприятие с детьми и четырехпалыми домашними любимцами.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Датская компания придумала велосипед без цепи
Велопарад стартовал от Национальной оперы и завершился на Пейзажной аллее.
Организатором мероприятия выступила Ассоциация велосипедистов Киева.
Фото: Ярослав Дебелый, Фокус
Проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог стало обязательным. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ввело в ДБН новую норму.