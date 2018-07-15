Хабенский попал в базу Миротворец

Российского актера Константина Хабенского внесли в базу данных сайта Миротворец из-за посещения аннексированного Крымского полуострова.
Об этом сообщает сайт Миротворец.
"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный русскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России", - говорится в сообщении Миротворца.
Причиной попадания в базу является то, что актер в июле 2018 года участвовал в фестивале Алые паруса Артека на полуострове.
Теперь Хабенскому могут угрожать санкции, в том числе запрет на въезд в Украину сроком минимум на три года.
Напомним, российский актер Гоша Куценко попал в базу сайта Миротворец из-за посещения аннексироанного Крыма.