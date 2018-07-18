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Главная » Общество » С начала года украинцев стало меньше на 100 тысяч человек

С начала года украинцев стало меньше на 100 тысяч человек

С начала года украинцев стало меньше на 100 тысяч человек
Фото с сайта akzent.zp.ua

Смертность почти вдвое превышает рождаемость

18.07.18 102
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За пять месяцев 2018 года население Украины уменьшилось более, чем на 100 тысяч человек. Такие данные приводит Госстат.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 июня 2018 г. составила 42279,6 тыс. человек. В течение января-мая 2018 г. численность населения уменьшилась на 106,8 тыс. человек", - говорится в сообщении.

При этом в службе отмечают, что существенным остается превышение числа умерших над числом живорожденных: 100 на 54 соответственно.

По данным статистики, начиная с 1994 года количество населения в Украине стабильно уменьшается. К примеру, с 2016 до 2017 года украинцев стало меньше на 176 тысяч.

По подсчетам ООН, население Украины будет постепенно сокращаться – до 36,42 млн в 2050 и до 28,18 млн в 2100 году.

Напомним, недавно Кабмин решил провести пробную перепись населения.

Как сообщал Фокус ранее, за год население Земли увеличилось на 83 млн человек.

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