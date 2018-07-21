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Главная » Общество » Инфографика В Украине почти на 30% вырос уровень торговли людьми

Инфографика В Украине почти на 30% вырос уровень торговли людьми

<span class="label red">Инфографика</span> В Украине почти на 30% вырос уровень торговли людьми
Фото: sq.com.ua

Нацполиция выявила почти 190 преступлений в сфере торговли людьми

21.07.18 51
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В Украине за 6 месяцев 2018 года количество выявленных правонарушений, связанных с торговлей людьми, выросло на 29% (186 против 144 фактов в 2017 году).

Об этом в субботу, 21 июля, сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко, пишет пресс-служба ведомства.

Так, за шесть месяцев 2018 года Нацполиция выявила почти 190 преступлений в сфере торговли людьми.



Также сообщается, что силовики, занимающиеся борьбой с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили и задержали 14 членов организованных преступных групп, а также установили 63 участников этих групп.

На данный момент правоохранители сообщили о подозрении в торговле людьми в 121 деле.

Крищенко добавил, что уже установлено 156 лиц, которые имеют статус пострадавших в результате таких преступлений.

Отметим, ранее Национальная полиция Украины установила и признала потерпевшими за весь 2017 год от торговли людьми 367 украинцев, большинство из них – женщины.

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