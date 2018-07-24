Появились первые подробности самоубийства основательницы Femen

Одна из основательниц Femen, художница Оксана Шачко повесилась в своей квартире. Об этом рассказала другая соосновательница движения Анна Гуцол в комментарии Украинской правде.

Она подтвердила, что Оксану нашли мертвой в понедельник в ее квартире в Париже. По предварительным данным, это самоубийство, но ждут офицального ответа полиции.

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"Оксана повесилась. Ее друзья утверждают, что видели ее в пятницу раз. А вчера решили выбить дверь и нашли ее", - сообщила Гуцол. По ее информации, предсмертная записка есть, но ее содержание Гуцол не известен.

Как сообщалось ранее, о смерти Оксаны Шачко сообщила ее знакомая в Telegram-канале Paris Burns.