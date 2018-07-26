На День независимости украинцы будут отдыхать три дня подряд

В августе работать будем всего 22 дня

В этом году в августе украинцев ждет 9 выходных дней, из которых один – государственный праздник.

Об этом пишет Информатор.

Так как в 2018 году к День независимости выпадает на пятницу, то отдыхать украинцы будут три дня подряд – 24, 25 и 26 августа.

Кроме этого, 23 августа рабочий день будет сокращен на 1 час. Всего в последнем летнем месяце 22 рабочих дня.

Кроме Дня независимости, у украинцев будут еще 8 выходных дней – это субботы и воскресенья 4, 5, 11, 12, 18, 19 августа.

Напомним, Фокус разбирался, оставят ли роботы людей без работы.