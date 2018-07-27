На Владимирской горке в Киеве начался молебен по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины.
Молебен проводит митрополит Онуфрий, передает с места событий корреспондент Фокуса.
В парке на Владимирской горке собралось большое количество людей. Организаторы удерживаются от оценок количества присутствующих. Полицейские называют число участников - около 5 тысяч.
По оценкам корреспондента Фокуса, людей здесь около 10 тысяч, без учета тех, кто стоит в верхней части парка.
На молебен прибыли политики - Юрий Бойко, Юрий Павленко, Александр Вилкул, Нестор Шуфрич (все – Оппозиционный блок) и Владимир Литвин (внефракционный).
Напомним, в "крестном ходе" в Киеве, который пройдет в пятницу и субботу, 27-28 июля, примут участие по 100 тысяч мирян Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов.