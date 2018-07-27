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Фото В Киеве водитель сбил насмерть девушку на переходе

<span class="label red">Фото</span> В Киеве водитель сбил насмерть девушку на переходе
Фото: espreso.tv

Затем машина врезалась в автобус

27.07.18 2298
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В Киеве Volkswagen Tiguan сбил насмерть на пешеходном переходе девушку в возрасте около 30 лет.

Авария случилась в Святошинском районе на проспекте Академика Королева, сообщают Стражи.Эспрессо.



Девушка переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и, протащив около 10 метров, столкнулся с автобусом Peugeot, стоявшим на тротуаре.

От удара Volkswagen отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом. Карета "скорой помощи", прибывшая на место ДТП, увезла ее в бессознательном состоянии. По дороге в больницу женщина умерла.

Напомним, недавно в Киеве арестовали на два месяца водителя, сбившего насмерть ребенка.

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