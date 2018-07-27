В Киеве Volkswagen Tiguan сбил насмерть на пешеходном переходе девушку в возрасте около 30 лет.



Авария случилась в Святошинском районе на проспекте Академика Королева, сообщают Стражи.Эспрессо.





Девушка переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и, протащив около 10 метров, столкнулся с автобусом Peugeot, стоявшим на тротуаре.

От удара Volkswagen отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом. Карета "скорой помощи", прибывшая на место ДТП, увезла ее в бессознательном состоянии. По дороге в больницу женщина умерла.

Напомним, недавно в Киеве арестовали на два месяца водителя, сбившего насмерть ребенка.