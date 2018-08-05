В воскресенье, 5 августа, отмечается день Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Военнослужащих поздравили президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман и министр обороны Степан Полторак.

"Поздравляю с профессиональным праздником стражей небесных границ Украины. Желаю нашим военным чистого неба над головой. Пусть вас оберегают небесные Ангелы!", - написал Порошенко в Facebook.

Премьер Владимир Гройсман также поздравил "смелых воинов, которые защищают украинское небо".

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Министр обороны поблагодарил военнослужащих Воздушных сил за проявленное при выполнении боевых задач мужество и решительность и за те колоссальные нагрузки и риски, которые им приходилось и приходится выдерживать и преодолевать.

"Желаю всем защитникам украинского неба успехов в их благородном деле, удачных возвращений после каждого взлета, а их семьям - мира и благополучия!", - написал Полторак.

Напомним, День Воздушных сил ВСУ отмечается ежегодно в первое воскресенье августа в соответствии с указом президента от 27 июня 2007 года.