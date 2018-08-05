Супрун рассказала, как не набрать лишние килограммы

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, как не набрать лишний вес. Об этом она написала в Facebook.

Хотя каждый имеет право чувствовать себя комфортно в своем собственном теле, однако так же важно быть здоровым! Люди с лишним весом имеют более высокие риски заболеть очень опасные болезни. Особенно - сердечно-сосудистыми заболевания.

Глава Минздрава рассказала, что этот вывод ученые подтвердили после анализа данных около тыс. людей без сердечных заболеваний в течение 4-х лет. Измеряя индекс массы тела, исследователи обнаружили соотношение между увеличением веса и появлением болезней сердца. Также ученые установили, что продолжительность жизни мужчин среднего возраста, которые имели избыточный вес, была на 6 лет меньше по сравнению с теми, кто постоянно поддерживал нормальный для себя вес.

Также люди с излишним весом восприимчивы к апноэ (одышка) во сне, могут получить боль в суставах и артрит, заболеть диабетом.

"Все мы индивидуальны и каждый имеет свою оптимальную для здоровья цифру на весах. Здоровый вес - это сохранение нормального индекса массы тела в соотношение веса и роста. Есть специальные онлайн-калькуляторы, которые считают индекс массы тела. Проверьте себя! Кроме этого важно измерять талию и объем бедер - талия должна быть значительно меньше", - отметила Супрун.

Глава Минздрава также напомнила советы, которые помогут держать вес в норме:

Будьте активными. Даже если у вас есть лишние килограммы, но при этом вы постоянно активны физически - риски появления серьезных болезней уменьшаются в разы. Если у вас нет времени на регулярные тренировки, старайтесь проводить активно каждую свободную минуту.

Питайтесь полноценно. Голодание и детокс диеты не работают и даже могут быть вредными для здоровья. Поэтому важно питаться регулярно и полноценно! И ни в коем случае не пропускать завтраки или заменять полноценный прием пищи кофе.

Достаточно спите. Нарушение сна повышает риски иметь избыточный вес. Это связано с появлением метаболических и эндокринных изменений в организме, которые способствуют увеличению веса. Поэтому старайтесь соблюдать режим и спать не менее 7-8 часов.

Ранее Ульяна Супрун сообщила, что популярная безглютеновая диета может быть вредной для здоровья.