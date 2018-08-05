Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Супрун рассказала, как не набрать лишние килограммы
Советы от Ульяны Супрун

Супрун рассказала, как не набрать лишние килограммы

Супрун рассказала, как не набрать лишние килограммы
Ульяна Супрун / Фото: 112.ua

Избыточный вес приводит к проблемам со здоровьем

05.08.18 462
300

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, как не набрать лишний вес. Об этом она написала в Facebook.

Хотя каждый имеет право чувствовать себя комфортно в своем собственном теле, однако так же важно быть здоровым! Люди с лишним весом имеют более высокие риски заболеть очень опасные болезни. Особенно - сердечно-сосудистыми заболевания.

Глава Минздрава рассказала, что этот вывод ученые подтвердили после анализа данных около тыс. людей без сердечных заболеваний в течение 4-х лет. Измеряя индекс массы тела, исследователи обнаружили соотношение между увеличением веса и появлением болезней сердца. Также ученые установили, что продолжительность жизни мужчин среднего возраста, которые имели избыточный вес, была на 6 лет меньше по сравнению с теми, кто постоянно поддерживал нормальный для себя вес.

Также люди с излишним весом восприимчивы к апноэ (одышка) во сне, могут получить боль в суставах и артрит, заболеть диабетом.

"Все мы индивидуальны и каждый имеет свою оптимальную для здоровья цифру на весах. Здоровый вес - это сохранение нормального индекса массы тела в соотношение веса и роста. Есть специальные онлайн-калькуляторы, которые считают индекс массы тела. Проверьте себя! Кроме этого важно измерять талию и объем бедер - талия должна быть значительно меньше", - отметила Супрун.

Глава Минздрава также напомнила советы, которые помогут держать вес в норме:

Будьте активными. Даже если у вас есть лишние килограммы, но при этом вы постоянно активны физически - риски появления серьезных болезней уменьшаются в разы. Если у вас нет времени на регулярные тренировки, старайтесь проводить активно каждую свободную минуту.

Питайтесь полноценно. Голодание и детокс диеты не работают и даже могут быть вредными для здоровья. Поэтому важно питаться регулярно и полноценно! И ни в коем случае не пропускать завтраки или заменять полноценный прием пищи кофе.

Достаточно спите. Нарушение сна повышает риски иметь избыточный вес. Это связано с появлением метаболических и эндокринных изменений в организме, которые способствуют увеличению веса. Поэтому старайтесь соблюдать режим и спать не менее 7-8 часов.

Ранее Ульяна Супрун сообщила, что популярная безглютеновая диета может быть вредной для здоровья.

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Транспорт будущего. Десять причин пересесть с автомобиля на велосипедЗарплаты части врачей выросли в два-три раза, - СупрунСупрун призвала не бояться глютена
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 11839
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9865
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10960
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 19519
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12723
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 24563
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 13069
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 25055
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5386
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 14111
  1. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 3822 / 70009
  2. Жители Ирпеня перекрыли въезд в город 2729 / 3220
  3. Дурная привычка. Долги в Украине отдают лишь трусы 2329 / 2664
  4. Молчание про чад. Что матери недоговаривают о любимых детях, и как это на них влияет 2022 / 2722
  5. Раскрыта тайна исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике 1672 / 8862
  6. К Олегу Сенцову приходил священник 1474 / 1708
  7. Суд Чернигова наказал мужчину, которого привязали к столбу с табличкой "Я ватник" 1404 / 1691
  8. Госадвокат встретился с Януковичем 1159 / 2336
  9. Ученые признали курение кальяна смертельно опасным 1098 / 1340
  10. Гиперзвуковой волнолет испытали в Китае 1055 / 1396
  1. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 27 / 70009
  2. Экстремально нормально. Украинцам пора привыкать к резким переменам погоды и волнам жары 9 / 5827
  3. Ученые признали курение кальяна смертельно опасным 7 / 1340
  4. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 6 / 12641
  5. Раскрыта тайна исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике 6 / 8862
  6. Жители Ирпеня перекрыли въезд в город 6 / 3220
  7. На Донбассе погиб один военный и ранены двое полицейских 5 / 521
  8. Кто здесь? 7 научных оправданий, почему мы еще не встретили инопланетян 5 / 1695
  9. Узник совести. Сестра Олега Сенцова — о компромиссе с тюремщиками, принудительном кормлении и (не) утопических требованиях брата 4 / 316
  10. Госадвокат встретился с Януковичем 4 / 2336
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.