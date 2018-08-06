В МИД рассказали, сколько всего украинцев сидят в тюрьмах по всему миру

В разных странах мира более 6,5 тыс. украинцев приговорены к тюремному заключению.

Об этом в ходе брифинга сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает РБК-Украина.

Так, Заяц сообщил, что в настоящее время свыше 10 тыс. украинцев задержаны в различных странах мира, большинство из них - осуждены.

"По состоянию на 30 июня 2018 года арестованы, задержаны, осуждены и отбывают наказание в разных странах мира более 10 тыс. граждан Украины. Это цифра очень большая. Из них более 6,5 тыс. приговорены к лишению свободы", - заявил он.

По словам представителя отечественного внешнеполитического ведомства, консульская служба МИД работает над каждым из этих случаев.

"Первый приоритет для нас - это политически мотивированные осуждения, осуждения к смертной казни и осуждения к пожизненному лишению свободы", - отметил он.

Заяц также добавил, что в последнее время вместе с коллегами из Министерства юстиции Украины была значительно активизирована работа по заключению договоров о передаче осужденных лиц Украине.

"По состоянию на сейчас являются действующими и ратифицированными такие договора с 14 государствами. Это позволяет в стандартном режиме осужденных, в случае их желания, перевести для отбывания наказания в Украину", - добавил он.

Напомним, голландским тюрьмам не хватает заключенных. По данным национального бюро статистики Нидерландов, в 2017 году пустовала треть мест в тюрьмах страны – 5,1 тысячи коек из 13,5 тысяч.