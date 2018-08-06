Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » В МИД рассказали, сколько всего украинцев сидят в тюрьмах по всему миру

В МИД рассказали, сколько всего украинцев сидят в тюрьмах по всему миру

В МИД рассказали, сколько всего украинцев сидят в тюрьмах по всему миру
Коллаж: Inpress.ua

Более 10 тыс. наших сограждан лишены свободы за границей

06.08.18 53
100

В разных странах мира более 6,5 тыс. украинцев приговорены к тюремному заключению.

Об этом в ходе брифинга сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает РБК-Украина.

Так, Заяц сообщил, что в настоящее время свыше 10 тыс. украинцев задержаны в различных странах мира, большинство из них - осуждены.

"По состоянию на 30 июня 2018 года арестованы, задержаны, осуждены и отбывают наказание в разных странах мира более 10 тыс. граждан Украины. Это цифра очень большая. Из них более 6,5 тыс. приговорены к лишению свободы", - заявил он.

По словам представителя отечественного внешнеполитического ведомства, консульская служба МИД работает над каждым из этих случаев.

"Первый приоритет для нас - это политически мотивированные осуждения, осуждения к смертной казни и осуждения к пожизненному лишению свободы", - отметил он.

Заяц также добавил, что в последнее время вместе с коллегами из Министерства юстиции Украины была значительно активизирована работа по заключению договоров о передаче осужденных лиц Украине.

"По состоянию на сейчас являются действующими и ратифицированными такие договора с 14 государствами. Это позволяет в стандартном режиме осужденных, в случае их желания, перевести для отбывания наказания в Украину", - добавил он.

Напомним, голландским тюрьмам не хватает заключенных. По данным национального бюро статистики Нидерландов, в 2017 году пустовала треть мест в тюрьмах страны – 5,1 тысячи коек из 13,5 тысяч.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Айдахо заключенные взломали JPay и украли $225 тысячАдвокат, которая опубликовала видео пыток в Ярославской колонии, сбежала из РоссииСмерть осужденной в Черновицкой колонии будет расследовать прокуратура
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 12512
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10141
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 11168
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 19893
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12778
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 25189
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 13369
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 25346
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5522
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 14313
  1. Стала известна личность подозреваемого в нападении на Гандзюк 16190 / 18969
  2. Коболев заявил о постоянных угрозах в свой адрес 2695 / 3047
  3. Кто здесь? 7 научных оправданий, почему мы еще не встретили инопланетян 2667 / 2839
  4. В Крыму "засветились" возможные двойники Путина, - политтехнолог 2484 / 3844
  5. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 2256 / 70834
  6. Госадвокат встретился с Януковичем 2178 / 2489
  7. Молчание про чад. Что матери недоговаривают о любимых детях, и как это на них влияет 2109 / 3124
  8. В РФ отреагировали на намерение Украины закрыть железнодорожное сообщение с РФ 1965 / 4103
  9. Украина закроет ж/д сообщение с Россией, - Омелян 1921 / 2358
  10. Глава ООС призывает добровольцев вступать в ВСУ 1581 / 1882
  1. Ассоциация Ноосфера Макса Полякова поддерживает техно-инновации в Украине 28 / 254
  2. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 15 / 70834
  3. В Крыму "засветились" возможные двойники Путина, - политтехнолог 10 / 3844
  4. Стала известна личность подозреваемого в нападении на Гандзюк 10 / 18969
  5. Кто здесь? 7 научных оправданий, почему мы еще не встретили инопланетян 9 / 2839
  6. Коболев заявил о постоянных угрозах в свой адрес 7 / 3047
  7. На Донбассе погиб один военный и ранены двое полицейских 5 / 548
  8. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 5 / 12951
  9. Разбор полётов. Как MedGoblin борется за умы врачей и здоровье пациентов 5 / 6860
  10. Госадвокат встретился с Януковичем 4 / 2489
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.