Население Украины за полгода сократилось на 122,5 тысячи

Одной из причин такой статистики остается превышение числа умерших над числом родившихся

В Украине по состоянию на 1 июля 2018 года проживает 42 млн 263,9 тыс. человек.



Такие данные публикует Государственная служба статистики Украины.

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Отмечается, что в течение января-июня 2018 года численность населения уменьшилась на 122,5 тыс. лиц.



Одной из причин такой статистики остается превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших - только 55 живорожденных.

Ранее Фокус писал, что население Украины за январь-февраль сократилось на 40,1 тыс. человек.

В свою очередь, в Организации Объединенных Наций подсчитали, что к 2050 году население Украины уменьшится на 17% – до 36,4 миллиона, а в 2100 году оно может составлять всего 28,2 миллиона человек.