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Главная » Общество » Супрун рассказала, почему нельзя заедать стресс
Советы от Ульяны Супрун

Супрун рассказала, почему нельзя заедать стресс

Супрун рассказала, почему нельзя заедать стресс
Ульяна Супрун / Фото: nv.ua

По ее словам, еда приносит лишь моментальное облегчение

22.08.18 78
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о вреде заедания стресса.

Свои рекомендации чиновница опубликовала на странице в Facebook.

По словам Супрун, заедание стресса - это тот способ его преодоления, который приносит лишь моментальное облегчение, а в будущем может повлечь проблемы со здоровьем.

"Стресс - это ответ организма на внезапные изменения вокруг, когда он решает, что что-то угрожает безопасности или комфорту. То есть, это наша защитная реакция. Впрочем, когда стресс длительный, страдают почти все системы нашего организма: сердечно-сосудистая, иммунная и пищеварительная. Постоянное напряжение влияет и на наши пищевые предпочтения. Исследования показывают, что физический или эмоциональный стресс стимулирует потребление пищи с большим содержанием жиров и сахара. Ведь гормон стресса - кортизол в сочетании с высоким уровнем инсулина, усиливает аппетит и стремление к сладкой и жирной пищи. Сладкое в свою очередь дарит мозга удовольствие", - рассказа и. о. министра.

Подобный замкнутый круг, утверждает Супрун, ведет к употреблению большого количества вредной пищи, а это уже явный путь к избыточному весу. 

"Впрочем, переедание - не единственная вредная привычка, которая может добавить лишних кило. Стресс влечет и новые не менее опасные привычки: много кофе, алкоголя, курения, которые якобы помогают успокоиться", - отметила она.

Супрун привела в пример статистику, по которой к заседанию стресса чаще прибегают женщины, а мужчины предпочитают в таких случаях больше курить и употреблять алкоголь.

"В любом случае, еда, алкоголь или сигареты не помогут избавиться от стресса и улучшить настроение. Их чрезмерное количество в сочетании с нарушением сна и гормональным дисбалансом могут очень сильно повредить вашему здоровью... Полноценное питание, сон, общение с близкими и физическая активность - лучшие методы в борьбе со стрессом", - утверждает глава Минздрава.

 Напомним, Супрун назвала легкий и приятный способ улучшить психическое здоровье.

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