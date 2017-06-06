Украинские шахматисты завоевали пять наград на Кубке мира

Стали известны итоги 5-го Кубка мира по составлению шахматных композиций, который состоялся под эгидой ФИДЕ.
Шахматисты боролись за первенство в восьми видах соревнований, сообщает Федерация шахмат Украины.
В активе украинских спортсменов - пять призовых мест.
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Геннадий Козюра (Полтавская область) получил золотую награду, Александр Семененко (Днепр) - серебряную.
Бронзовыми призерами стали Виктор Капуста (Киевская область), Виктор Сизоненко (Кривой Рог) и Андрей Фролкин (Киев).
Напомним, этой весной Порошенко наградил шахматистку Анну Музычук орденом княгини Ольги III степени.