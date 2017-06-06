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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинские шахматисты завоевали пять наград на Кубке мира
Украинские шахматисты завоевали пять наград на Кубке мира

Украинские шахматисты завоевали пять наград на Кубке мира

Спортсмены боролись за первенство в восьми видах соревнований

06.06.17 55
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Стали известны итоги 5-го Кубка мира по составлению шахматных композиций, который состоялся под эгидой ФИДЕ.

Шахматисты боролись за первенство в восьми видах соревнований,  сообщает Федерация шахмат Украины.

В активе украинских спортсменов - пять призовых мест.

Геннадий Козюра (Полтавская область) получил золотую награду, Александр Семененко (Днепр) - серебряную.

Бронзовыми призерами стали Виктор Капуста (Киевская область), Виктор Сизоненко (Кривой Рог) и Андрей Фролкин (Киев).

Напомним, этой весной Порошенко наградил шахматистку Анну Музычук орденом княгини Ольги III степени.

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